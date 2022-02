David Gránský se poprvé stane otcem: Prozradil, co s manželkou čekají

Zdroj: Profimedia

Oblíbený herec David Gránský potěšil své fanoušky radostnou zprávou. Na sociální síti se totiž pochlubil láskyplnou fotografií se svou manželkou Nikolou, na kterém jsou kromě dvojice zachyceny také snímky z ultrazvuku. Zamilovaný pár tak oznámil, že se už brzy dočkají prvního společného potomka.

Nádherný pár tvoří už několik dlouhých let a svou lásku v roce 2019 stvrdili manželským slibem. Bylo tedy jen otázkou času, kdy se rozhodnou rozšířit svou rodinu a stanou se rodiči. A přesně to se zanedlouho skutečně stane. Herec David Gránský na sociální síti oznámil, že je jeho manželka Nikola těhotná, a dokonce ukázal snímky z ultrazvuku a také těhotenské bříško své lásky. „Hráč číslo 3 vstoupil do hry. Očekáváme, že se brzy nevyspíme,” napsal k příspěvku herec a text doplnil emoji dětské lahvičky a vysmátého smajlíka.

Gratulace a nadšení

Pod příspěvkem se okamžitě začala objevovat řada komentářů nejen od fanoušků slavného páru, ale také od jejich kolegů a přátel. „Gratulujuuuuu,” okomentovala snímky zpěvačka Martina Pártlová. „Davide, koukej, mimčo, ty vago! Z celého srdce gratulujeme,” radovala se zase moderátorka Jasmina Alagič, která s Gránským moderovala show Česko Slovensko má talent.

A obdobných reakcí se objevovala celá řada. Budoucí rodiče se již nemohou příchodu potomka na svět dočkat. Informace o tom, zda se jim narodí holčička, nebo chlapeček si ale prozatím nechávají pro sebe. Manželé si své soukromí běžně velmi střeží, a tak lze velmi snadno předpokládat, že do narození miminka informaci o jeho pohlaví ani nesdělí.

Utajená svatba

David Gránský si svou životní lásku Nikolu vzal v roce 2019 a svatbu se jim podařilo skvěle utajit. Je jasné, že by veselka vzbuzovala velkou pozornost novinářů a dvojice by si ji s fotografy v zádech na sto procent určitě neužila. Zprávu o zavření sňatku pak ale pochopitelně svým fanouškům sdělili. „Byl to po dlouhé době den, kdy jsem byl obklopený jen rodinou a svými přáteli. Netušili jsme, kolik mám okolo sebe skvělých lidí, kteří umí dodržet slovo, takže vše proběhlo přesně, jak jsme si přáli,” prozradil pár dní po svatbě Gránský pro Blesk.