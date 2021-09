Gránský z Talentu si nebral servítky, z Jasminy Alagič zprvu radost vůbec neměl

Zdroj: Profimedia

Když se David Gránský dozvěděl o své nové kolegyni Jasmině Alagič, rozhodně nebyl nadšený. Po několika epizodách se ale moderátorská dvojka sehrála natolik, že se fanoušci dotazují, zda náhodou Patrik Vrbovský alias Rytmus na svou manželku nežárlí.

David Gránský show Česko Slovensko má talent několik let moderoval se svou parťačkou Lujzou Garajovou Schramekovou, v letošním ročníku ale moderátorku nahradila Jasmina Alagič Vrbovská.

Gránský nejprve informaci nesl s velikou nelibostí. "Rozhodlo se, že musí dojít k výměně moderátorky, z čehož jsem neměl úplně radost. Nicméně to respektuji, beru to jako práci," prozradil webu Extra.

Nakonec si ale David Jasminu nečekaně oblíbil a jejich chemie je znatelná i na obrazovkách. U diváků sklízí dvojka zatím samé pozitivní ohlasy.

Gránský a Alagič si padli do noty

Ačkoliv byl David Gránský k nové kolegyni zprvu skeptický, dnes svých slov lituje. V rozhovoru přiznal, že si s Jasminou nakonec výborně rozumí.

"Jasmina mě velmi překvapila, abych řekl pravdu, tak si teď i vyčítám, jaké jsem měl vůči ní předsudky. A jak jsem na ni nahlížel jako na pěknou holku, která bude chtít jen zdobit a bude chtít být jen za tu pěknou. Ale opak je pravdou, Jasmina je větší blázen než já, je to ďábel se skvělým smyslem pro humor. Navíc je milá, pohotová a chytrá, do toho se nebojí projevit emoce, což je při moderování těchto show velmi důležité. Myslím si, že se i dobře doplňujeme, ale to definitivní zhodnocení je stejně vždy pouze na divácích," pěje nyní moderátor na svou kolegyni samou chválu.

Alagič je šťastně provdaná za Patrika Vrbovského alias Rytmuse, a proto stále častěji dostává dotazy, zda drsný raper na mladšího konkurenta náhodou nežárlí.

Rytmus je vyrovnaný čávo, na manželku prý nežárlí

"Vůbec, absolutně ani jednou. Není to tím, že by nebyl žárlivý. Kdysi jsem v jednom rozhovoru řekla a doufám, že to neznělo zle, že Paťo je takový vyrovnaný čávo, který ví, že ho žena miluje a i to, že je pro ni král. Ví to, protože mu to dokazuju, stejně jako on mně," odpověděla Jasmina Alagič na přímý dotaz webu cas.sk, zda jejímu manželovi vadí Gránský.

Alagič s Vrbovským vychovávají společně syna Sanela a evidentně jejich rodinné štěstí jen tak někdo nerozhodí. Přítomnost sexy moderátora na place prý může nechat rapera zcela v klidu. Jasmina totiž nehodlá svůj vztah nijak ohrožovat.

Gránský si nakonec Alagič zamiloval.