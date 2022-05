Manželka Gránského o průběhu těhotenství: Předporodní kurzy i melouny na kila

Zdroj: Profimedia

Úspěšný herec David Gránský čeká se svou manželkou jejich první dítě. Jak sám přiznává, dítě bylo vytoužené. Těhotenství rozhodně nepřišlo hned. Nikol i přes pokročilé těhotenství stále pracuje, je majitelkou oční ordinace a optiky, a tak si chce na svůj podnik co nejdéle dohlédnout.

Přibírají spolu

Herec s vtipem přiznal, že s manželkou přibírá také. Nikol, naštěstí pro něj, nemá chuť na žádné divoké chuťové kombinace, a tak společně jí třeba jen zmrzlinu nebo meloun. O průběhu těhotenství se rozpovídala pro Idnes. „Teď jsem zrovna byla uražená dvakrát za sebou, že na mě zapomněl s melounem. Jinak specifické chutě úplně nemám. Chutě jsou větší, takže mám pořád velký hlad, ale že bych si dávala kyselou okurku se šlehačkou, tak to ne,“ směje se nastávající maminka. Díky velkému pracovnímu vytížení se rozhodla přeskočit fázi přípravy v podobě předmateřských kurzů, největší strach má z dýchání u porodu. „Zrovna včera jsem si ale říkala, že bych se nad dýcháním měla zamyslet, že je dost důležité. Ale myslím, že ženské tělo je úžasné a nějakým způsobem se to zvládne. Takže si musím věřit.“

Komplikace u porodu

Nikola by byla ráda, kdyby byl její manžel u porodu, ten, jak sám říká, by tam byl také rád. Situaci jim ovšem komplikuje pracovní závazek Davida, ten se mimo hraní v seriálech, jako je třeba Modrý kód nebo Zoo, věnuje i moderování. V termínu, kdy má Nikol rodit, bude tři týdny natáčet show Česko Slovensko má talent v Bratislavě. Bude tak záležet, zda na porod stihne vůbec dorazit. I pokud by David porod nestihl, nemusí se bát, že manželka vymyslí nějaké jméno pro dítě, které se mu nebude líbit. Na jménu jsou domluveni předem, prozradili jen to, že bude mezinárodní.