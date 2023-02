Smutná vzpomínka Davida Gránského: Přišli jsme o nenarozené dítě

Zdroj: Profimedia

Herec a moderátor David Gránský odhalil smutné tajemství. V roce 2021 přišli s partnerkou Nikol o dítě. Ve třetím měsíci těhotenství přestalo miminku tlouct srdce a Nikol potratila. Po tragické zkušenosti se mladý pár dočkal zdravého syna Matea, který se narodil v minulém roce.

Nyní, když je David šťastným otcem, se rozhodl o smutné vzpomínce veřejně promluvit. V době, kdy se chtěl stát rodičem ani netušil, jak dlouhá cesta za vysněným potomkem to bude.

Opora blízkých

Těžké období se snaží ze svého života vytěsnit, největší oporou jim byla rodina. „Nikdy jsem to do médií neříkal, vlastně o tomhle strašně smutným období vůbec nemluvíme, což je možná špatně. Tehdy jsme to strašně obrečeli, navíc my jsme to tehdy už oznámili rodině a nejbližším kamarádům. Všichni nám říkali, že jsme mladí zdraví lidi, co by se mohlo pokazit. Ale i tak se něco pokazit nakonec může,“ řekl otevřeně pro Blesk Gránský.

Psychika manželky

Nejtěžší chvíle si prožila samotná Nikol, ta se o potratu dozvěděla na běžné kontrole. „Navíc si vůbec nedokážu představit, jaké to musí být pro psychiku té ženy. Protože ve chvíli, kdy jsme se to dozvěděli, Nikču objednali na zákrok až za čtyři dny!“ Mladý pár několik měsíců počkal a začal se pokoušet o miminko znovu, tentokrát vše vyšlo a narodil se jim zdravý syn Mateo.

Nejhezčí den

Narození syna bylo pro Davida a Nikol tím nejhezčím životním okamžikem. „Není ale nic důležitějšího, než to, že jsou Niky i MATEO v pořádku a tak neskutečně těžký a dlouhý porod zvládli. Moje žena je hrdinka. Miluju ji. Miluju je,“ vyznal se na svém Instagramu šťastný otec. Mateo je hebrejského původu a v překladu znamená dar od Boha nebo Hospodinův dar. Jméno pro prvorozeného chlapce tak nemohli po předchozím tragickém zážitku vybrat lépe.