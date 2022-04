Jaký bude David Gránský otec? Jeho těhotná manželka obavy nemá

Zdroj: Profimedia

David Gránský spolu s manželkou Nikolou čekají už zanedlouho radostnou událost. Narodí se jim první potomek a viditelně se na přírůstek do rodiny těší. Jak prozradila silnější polovina páru, „pracovali“ na dítku delší dobu a přes drobné problémy se dílo vydařilo. A jak se oblíbený herec a muzikálový zpěvák na novou otcovskou roli chystá? Trénuje přebalování a studuje odborné knihy, jak s robátkem pracovat, aby vrnělo spokojeností?

„Ale kdepak. David netrénuje, nemá to zapotřebí. On měl totiž mladšího sourozence, takže si v minulosti vyzkoušel, co péče o takové miminko obnáší a až se nám dítě narodí, nic ho nezaskočí. Já si myslím, že bude velice šikovným a milujícím tatínkem,“ vzala si první slovo Davidova manželka. A hrdý nastávající otec jí s úsměvem doplnil.

„Niki má pravdu, takže žádný trénink neprobíhá, ani nejsem obložen odbornými knihami o péči o děti a bifluji spíš role, než rady a návody, jak a co s mrňouskem dělat. Podle mě na to každý vždycky přijde sám tou vlastní zkušeností. Až se to stane, tak to tu bude a člověk podle svého nejlepšího vědomí a svědomí bude teprve vlastním umem nakládat s novou situací. Takže nějaké moudré knižní rady a porady mě nechávají v klidu. Nechodíme zatím na žádné kurzy první maminkovské pomoci, i když jsme o tom s Nikolkou mluvili a docela jsme se shodli, že třeba tohle bychom možná někdy mohli absolvovat. Ale nic nehrotíme a nikam se neženeme, jsme přesvědčení, že to zvládneme. V našem okolí podobnou situaci bez problémů zvládli všichni, tak proč ne my,“ doplnil manželku David.

Péče o novorozence bude jedna věc, ovšem je tu i domácnost, která přináší netušené a různorodé kutilské možnosti. Dá se, Davide, říci, že jste ozdobou rodinného krbu a zvládnete nejrůznější nezbytnosti jako třeba zatlouct hřebík, vyměnit žárovku, luxovat nebo pobíhat po bytě se smetákem?

„Jujda, tak to musím přiznat, že tohle není moje parketa. U mě je to jasná nula. Nejsem žádný kutil. Dost toho lehčího a nenáročnějšího dělá Niki, navíc mám ještě hodně šikovného nevlastního tatínka, který, když je potřeba, bez reptání přijde a pomůže, nebo když jde o něco zásadnějšího, tak povoláme firmy, které takové ty těžší věci hravě zmáknou a nemusíme se proto pokoušet o věci a experimenty, na něž nemáme. Já bych se vlastní pseudoodbornosti obával, proto se raději do ničeho velkého nepouštím. Vím, co se stalo některým mým kamarádům, když začali doma něco náročnějšího v uvozovkách tvořit a nebyl to jejich šálek kávy, ale chtěli si svou zručnost zkusit a výsledek byl nakonec tristní. Což by se určitě stalo i mně, takže raději sáhnu do peněženky, zadám to firmě a je vymalováno,“ kriticky zhodnotil své domácí počínání Gránský. Ovšem ouha, na závěr si ještě vzala slovo Nikola.

„Ono to tak žhavé není. David se hodně shazuje, řadu věcí hravě zvládá, žárovky třeba mění bez problémů, dokázal vyzdobit byt obrázky, které skvěle drží na zdi, takže rozumí si tedy s kladivem i hřebíky, prostě u mne s domácími pracemi a jeho aktivitou panuje spokojenost. Šlape a klape nám to ve všem a je to paráda,“ uzavřela manželskou minizpověď Nikola, mrkla na manžela chytla ho za ruku a šťastný a spokojený páreček zmizel v nedohlednu.