David Gránský fotkou se synem dojal všechny: Rozplývaly se i Pagáčová a Jandová

Vůbec první společná fotografie Davida Gránského se synem Mateem a manželkou Nikolou dostala do kolen celou řadu jeho fanoušků i jeho přátel a kolegů. Ti se pak v komentářích rozplývali nad roztomilostí malého chlapečka a novopečenému tatínkovi dojemně gratulovali.

Herec David Gránský prožívá ty vůbec nejšťastnější životní chvíle. Jeho manželka Nikola mu totiž ve čtvrtek 9. června porodila syna, kterému pyšní rodiče dali jméno Mateo. Gránský už roztomilého chlapečka stačil ukázat fanouškům na sociální síti, kde zároveň prozradil, že byl jeho příchod na svět poměrně komplikovaný.

Náročný porod

David Gránský u radostného příspěvku neskrýval kromě svého nadšení také rozhořčení z toho, že jej někdo z nemocničního personálu připravil o to, aby mohl narození syna oznámit po svém. „Děkujeme někomu z personálu porodnice a následně médiím, že nás ušetřili tak otravné věci, jako je oznamování narození našeho syna,” rýpnul si herec do těch, kteří jej předběhli. „Není ale nic důležitějšího než to, že jsou Niky i Mateo v pořádku a tak neskutečně těžký a dlouhý porod zvládli,” pokračoval ještě a ukázal, o čem příspěvek skutečně je.

„Moje žena je hrdinka. Miluju ji. Miluju je,” dodal ještě v úplném závěru textu, který byl připojen k první rodinné fotografii, na které se novopečení rodiče láskyplně dívají na svého spícího syna.

Velké gratulace

Pod příspěvkem se okamžitě strhla mela a oběma rodičům gratulovala celá řada lidí nejen z řad fanoušků, ale také jejich kolegů a přátel. „Gratuluju,” napsala zpěvačka Martina Pártlová. „Ježíš, to je doják. Bych vás normálně taky obejmula. Vítej, Mateo. A gratuluju ti ke skvělým rodičům,” přidala se herečka Sandra Nováková. Patricie Pagáčová pod příspěvek připojila pět rudých srdcí. S gratulacemi se ale přidala i spousta dalších včetně například Jitky Boho, Veroniky Arichtevy, Marty Jandové anebo Martina Schreinera.

„Krásné. Moc a moc vám gratuluji a mrzí mě, že takovouto zprávu za vás do světa vypustil někdo jiný než vy sami! Každopadáně se tím nenechte otrávit a užívejte si tyhle chvíle,” vzkázala pak herci jedna z fanynek.