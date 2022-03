David Koller se vydal na hranice Ukrajiny, pomáhají i ostatní celebrity

Zdroj: Profimedia

Není nikdo, koho by nechala situace na Ukrajině klidným. České celebrity využily svého vlivu a vybízejí své sledující k pomoci. Někteří se přímo vydali pomoc na místo konfliktu, jiní zasílají peníze na transparentní účty. Známý zpěvák David Koller se už nevydržel dívat na situaci v televizi a společně se svou ženou vyjel na pomoc k hranicím Slovenska a Ukrajiny.

Jan Tuna a David Koller na hranicích

Novinář a moderátor Jan Tuna se společně se svými dcerami vydal na pomoc Ukrajině. Přivezl do České republiky hned několik rodin. Pomocí sociálních sítí pro ně hledá ubytování. To stejné udělal i zpěvák David Koller, ten si společně se svou manželkou vypůjčil dodávku, kterou naplnili až po prasknutí zásobami pro ukrajinské rodiny. Finanční sbírku na tyto věci vyhlásil zpěvák na svém Instagramu. Naplněnou dodávku benzínem, hygienickými pomůckami a jídlem vyložili na hranicích a do prázdné dodávky vzali následně uprchlické rodiny.

Youtuber Kovy sdílí nejnovější informace

Karel Kovář alias Kovy se na svém Instagramu věnuje také válce na Ukrajině. Svým sledujícím ukazuje příspěvky z různých zdrojů, poukazuje na to, že ne všude se píše pravda, zároveň vyzývá všechny občany České republiky k pomoci Ukrajině. „Putin zaútočil na svobodnou zemi. Svrchovaný stát. A my můžeme být vděční za členství v NATO i v Evropské unii. Za silné spojence. Spolky mnohokrát napadané a zpochybňované zaručují něco, co jsme brali poslední dekády jako úplnou samozřejmost. Bezpečnost. Spolupráci. Kdoví, kam až sahají expanzivní plány Putina, který se stejně jako mnozí před ním, co používali moci dlouho a prakticky neomezeně, stal zcela všehoschopným šílencem. Bez členství v Severoatlantické alianci je ale docela možné, že bychom s maketami zbraní teď běhali taky. Cvičili se na to, co dělat v případě invaze. Večer bychom koukali na oblohu a volali na východ Slovenska, jestli už jsou tam taky. Přemýšleli, jestli nás ráno vzbudí budík, nebo výbuchy za humny.“

Celebrity vyzývají k soudržnosti

Zatímco zpěvák Tomáš Klus pochválil prezidenta Zemana za jeho projev, Jan Tuna ho považuje i nadále za bezpečností riziko. Bývalá první dáma Dagmar Havlová oprášila na svých sociálních sítích slova svého manžela, bývalého prezidenta Václa Havla. Vlivná influencerka Nicol Štíbrová sdílela sbírku Člověka v tísni a fanoušky vyzvala k tomu, aby posílali na Ukrajinu finanční dary.