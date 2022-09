Výstraha pro jiné ženy: David Kraus se pochlubil fotkou dcery a mladé partnerky

Zdroj: Profimedia

David Kraus si své soukromí velice chrání a na rozdíl od jiných umělců fanouškům málokdy nechá nahlédnout do svého osobního života. Hudebník ale po dlouhé době udělal výjimku a pochlubil se snímkem z rodinného alba.

David Kraus je tajnůstkář a své soukromé záležitosti zásadně nesdílí s médii ani na sociálních sítích. Tentokrát ovšem udělal výjimku, a to kvůli své milované partnerce Sarah Opravilové, která ho o sdílení rodinné fotografie sama požádala.

"Moje žena a maminka naší dcery touží, abych se zamilovaným vzkazem sdílel její fotku, aby to všichni (nejspíš hlavně jiné ženy) viděli. Já svoje soukromí a rodinu nerad někde vystavuju, ale tady teda máte moje dvě největší lásky. Holčičce není vidět do obličeje, tak ji tady máte exkluzivně. Rodina je nejvíc," přiznal Kraus, že byl k nahrání snímku lehce dotlačen.

"Fotka je momentka z prázdnin u moře a mám pocit, že se na mobil docela povedla. Nebo alespoň mně se moc líbí, ale to je ta láska," doplnil syn Jana Krause.

Láska na první pohled

David Kraus se dal dohromady s o dvacet let mladší Sarah Opravilovou vlastně náhodou.

"Je to moravská dívka z Hradišťa. Něco jsem zkoušel v Hradišti, ona kolem mě prošla, já jsem zareagoval. Někam mě zvala, já jsem tam nemohl přijít, ale řekl jsem jí, že může přijet zítra do Prahy. A ona přijela. A přijela s kufrem, se slivovicí a s vybroušenýma skleničkama. A bylo to," popsal Kraus před časem v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

Hudebníka tehdy odrazoval veliký věkový rozdíl, jelikož sám už delší dobu toužil založit rodinu. Nakonec měl ale vztah s modelkou šťastný konec a Kraus se dočkal vlastního potomka, čímž si splnil sen.

Opravilová prý Krause o sdílení fotky požádala, aby všem bylo jasné, že je její partner zadaný