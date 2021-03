David Kraus se stal poprvé otcem! Dceru mu porodila o dvacet let mladší modelka!

David Kraus o svém soukromí příliš nehovoří, o to více překvapil veřejnost, když včera oznámil, že se mu narodilo první dítě. Matkou dítěte je teprve jednadvacetiletá přítelkyně hudebníka Sarah Opravilová.

David Kraus zažil v lásce obrovské zklamání. Jeho poslední vztah s Barborou Strýcovou dopadl katastrofálně. Tenistka si našla milence, šéfredaktora pánského magazínu Petra Matějčka a fotografům se podařilo nafotit ji v jeho náruči.

Nevěru ale Strýcová rázně popírala a tvrdila, že už s Krausem v té době nebyla minimálně dva měsíce. To ale hudebník odmítal a obvinil svou ex ze lži.

"Je velká škoda, že rozchod proběhl, jak proběhl. Mohli jsme zůstat kamarádi, ale stalo se tam tolik zlého, že to prostě nejde. Jsou jen dva lidi na světě, kterým nikdy neodpustím, Bára a Eduard Klezla," řekl Kraus Blesku.

Z chování Báry Strýcové se David Kraus dlouho oklepával, než si do života pustil novou lásku. Loni mu ale padla do noty o dvacet let mladší modelka Sarah Opravilová a zpěvák už na nic nečekal.

David Kraus své soukromí nesdílí, svou partnerku chtěl ochránit

Svůj vztah s jednadvacetiletou modelkou potvrdil David Kraus loni v květnu. Zpěvák vždy toužil po rodině a tak s mladičkou přítelkyní na nic nečekali a po párměsících zplodili potomka.

Tajnůstkářovi se podařilo těhotenství své milované tajit celých devět měsíců a ani nyní nehodlá sdílet fotky z rodinného alba, čerstvý otec ale září štěstím.

"Fotku sem dávat nechci, protože je to pro mě teď velmi soukromé a křehké," napsal na svůj Instagram, kde se pochlubil s radostnou novinkou a prozradil i jméno miminka.

Na lásku čekal David Kraus přes dva roky

"Rád bych se s vámi podělil o tu nejkrásnější zprávu. Narodila se nám nádherná, zdravá holčička jménem Ester. Splnil se mi sen všech snů. Děkuju nejvíc její mamince, na kterou jsem moc pyšný. Je to ten největší zázrak zázraků, díky kterému se vám v jednom okamžiku změní život… Zároveň mnohokrát děkuji porodnici v Podolí za skvělou péči a jejich dobrou náladu v této nelehké době. Sledoval jsem s respirátorem, jak se chovají k ostatním lidem. Neskutečná pozornost a ohleduplnost. Každý je tam VIP a tak to má být. A to se tam rodí v podstatě nepřetržitě," raduje se šťastný novopečený tatínek David Kraus.

Jan Kraus se tak stal opětovně dědečkem, od syna Marka už má dvě vnučky a syn Adam má syna Olivera, Ester tak bude čtvrtá vnučka slavného moderátora.

Rodičům holčičky gratulujeme a přejeme hlavně mnoho zdraví.