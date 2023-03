Proč David Kraus zatajil zásnuby? Po ponižující nevěře si soukromí střeží

Zdroj: Profimedia

David Kraus je po bouřlivém rozchodu s tenistkou Barborou Strýcovou na své soukromí velice opatrný. Hudebníkovi se před dvěma lety podařilo udržet v tajnosti těhotenství své partnerky a nyní se hrdličky potají zasnoubily.

David Kraus si v minulosti prošel velice bolestivou zradou. Jeho bývalá partnerka Barbora Strýcová ho totiž před celým národem ponížila, když se začala potají scházet s novinářem Petrem Matějčkem a vše prasklo.

Hudebník nesl zradu partnerky s těžkým srdcem. "Jaký rozchod? To nebyl žádný rozchod! Však ona mě podvedla! Tak to prostě je! Takže nazývejme věci pravými jmény. Pokud jde o vztah s tenistkou, to prostě není tak jednoduché, jak si může někdo myslet. Není to taková vznešenost, jak to vypadá třeba v televizi," svěřil tehdy se Kraus Blesku.

Nový vztah se proto rozhodl syn Jana Krause raději držet v tajnosti a o jeho lásce Sarah Opravilové tak veřejnost téměř nic neví. Sem tam ale přeci jen hudebník udělá výjimku.

Když něco dělají všichni, já to nedělám

"Moje žena a maminka naší dcery touží, abych se zamilovaným vzkazem sdílel její fotku, aby to všichni (nejspíš hlavně jiné ženy) viděli. Já svoje soukromí a rodinu nerad někde vystavuju, ale tady teda máte moje dvě největší lásky. Holčičce není vidět do obličeje, tak ji tady máte exkluzivně. Rodina je nejvíc," pochlubil se v září loňského roku David Kraus na Instagramu fotkou své partnerky a dcery.

Hudebník si svou rodinu hlídá jako oko v hlavě a ani do budoucna neplánuje své soukromí exponovat na sociálních sítích. "To, že jsem těhotenství zatajil, je proto, že to je moje velmi intimní a vysněná věc. Dneska sdílí všichni všechno. A vždycky, když něco dělají všichni ostatní, tak já to nedělám," svěřil se v rozhovoru pro Showtime.

Na nedávném křtu alba zpěvačky Nadi Válové, na kterém má David píseň Svatební, se podle výše zmíněného webu ukázalo, že je Kraus s Opravilovou zasnoubený. Je tak velice pravděpodobné, že svatba proběhne už letos. S největší pravděpodobností ale bude opět v tajnosti a pouze za přítomnosti rodiny a nejbližších.

David Kraus už prý krásnou Sarah požádal o ruku