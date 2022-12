Kraus si něžně střílí z dcery: Vypadá jako chlapeček, je mi strašidelně podobná

Zdroj: Profimedia

Zpěvák David Kraus se stal po čtyřicítce otcem. Není se čemu divit, že se kolem rok a půl staré Esterky točí celý jeho svět. Dceři se věnuje jak může, někdy to je ovšem těžké kvůli pracovnímu vytížení.

Dříve mohli diváci vídat Davida na televizních obrazovkách v seriálech jako je Ordinace v růžové zahradě nebo Modrý kód. Nyní ovšem herec a zpěvák udělal zásadní rozhodnutí, díky kterému ho už na televizních obrazovkách jen tak neuvidíte.

Konec nekonečným seriálům

I přestože musí zpěvák uživit rodinu, má určité zásady. Na českou hudební i filmovou tvorbu dokonce zanevřel. „Nebaví mě natolik, že se na ně nekoukám a odmítám v nich účinkovat, protože by i to ničilo hlavu. Jsem ten, co říká: Než hrát v blbém seriálu, radši půjdu kopat,“ prozradil v rozhovoru pro iDNES. Práci se snaží naplánovat, jak nejlépe to jde. Když mu zrovna nevychází tolik času na dceru, jak by si představoval, neváhá obětovat své pohodlí a cestuje za ní. „Když jsem kvůli práci pryč, tak někdy jedu celý den, jenom abych ji půl dne viděl, a pak zase celý den jedu od ní pryč. Ale je to strašně důležité, to miminko. Už se jí po mně stýská, a to pak beru závazně.“

Kopie tatínka

David se o své holčičce více rozpovídal v pořadu Blízká setkání. „Dneska po tom roce a půl už mi tam pobíhá osobnost, která je mi až strašidelně podobná. Až jsem vyděšenej, aby tam ten Kraus nebyl celej. Hrozně se modlím, aby tam z té její jemné maminky něco bylo, protože zatím to vypadá jako prohraný souboj.“ Charakterem to začalo a pokračuje to i hlasem a vzhledem po talentovaném zpěvákovi. „Kromě toho dostala Esterka do vínku takový hlas, že já jsem proti ní žabař. A má obrovský rozsah. Nikdy jsem nic tak hlasitého neslyšel. Moje partnerka poslouchá a já se občas vypínám a chodím doma se sluchátky. Včera jsme objevili nějaké staré fotky, kde je mi deset let, Esterce je rok a půl, a sám jsem se úplně lekl. Říkám jí: Holčičko, buď holčičkou. To musíme zvládnout. Protože teď vypadá jako chlapeček… My se teda snažíme nechat jí narůst co nejdelší vlasy, je kudrnatá, blonďatá, sháníme to nejprinceznovější oblečení, jaké se dá sehnat… Ale vypadá hodně jako já,“ prozradil pyšný otec.