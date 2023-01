Pohublý David Křížek promluvil z vězení: Přiznal kruté začátky a napsal knihu

Zdroj: Profimedia

Jachtař David Křížek si ve vězení odpykává svůj pětiletý trest za spoluúčast na vytunelování Metropolitního spořitelního družstva. Na první pohled je jasné, že je pro něj pobyt ve vězení velmi náročný. Křížek se přestal stříhat, má tedy delší vlasy a je výrazně pohublý. Naštěstí si ale našel aktivitu, která ho drží nad vodou.

Když se bývalý jachtař David Křížek dozvěděl, že si za spoluúčast na vytunelování Metropolitního spořitelního družstva odsedí namísto tří let celkem let pět, zhroutil se mu svět. Ve vězení mu pochopitelně nejvíce chybí rodina, která na něj doma čeká, Křížek se s nimi ale alespoň na dálku snaží udržovat každodenní kontakt. „Můžeme spolu komunikovat 20 minut denně po telefonu,” nechal se slyšet v rozhovoru pro CNN Prima News.

Těžké časy

David Křížek přiznal, že nejtěžší pro něj byly začátky jeho pobytu ve vězení. Postupem času si ale našel činnost, která mu pomáhá psychické problémy překonat. Začal psát knihy. Nejdříve začal psát o sportovní psychologii, od nápadu ale upustil a vrhnul se na knihu o pobytu za mřížemi. To mu ale také nešlo. „Pak jsem chtěl napsat něco veselého o vězeňství, ale mé začátky byly krušné a veselost mě nenapadala. Chtěl jsem napsat něco pro děti, tak jsem se zaměřil na tuhle knihu,” vysvětlil s tím, že nakonec zvítězila kniha pro děti.

Syn byl nadšený

A nápad, který se zrodil v hlavě jeho manželky Lucie, se setkal s velkým úspěchem. Kniha se totiž jeho synovi Davídkovi velmi líbila. „Já jsem si myslela, že napíše příběh na čtyři stránky, ale on nám za měsíc poslal dva popsané sešity. Davídek byl nadšený. Ten příběh je o otci a synovi. Je o Davidovi a Davídkovi. Davídek to prožíval. Byl napjatý, jak to taťka vymyslel. Jestli se převrátí nebo ne, co se mu stane. Jak jsem viděla, jak je zapálený a chtěl číst dál a dál, tak jsem si řekla, že by se to mohlo líbit dalším dětem,” uvedla modelka Lucie Křížková.

Davidovi Křížkovi se čas strávený za mřížemi vepsal do tváře, bývalý jachtař výrazně zhubnul, v obličeji je bledý a přestal se stříhat. Je vidět, že je pro něj vše, co se děje, náročné. Díky psaní knihy ale podle Křížkové nemusí mít pocit, že je zbytečný. Navíc mu jeho nové hobby může dlouhé chvíle podstatně zkrátit.