Strhaný Křížek po návratu z vězení: Změnil se téměř k nepoznání, drží ho rodina

Zdroj: Profimedia

David Křížek byl předčasně propuštěn z vězení, kde seděl za podvod a tunelování Metropolitního spořitelního družstva. Dvojnásobný otec je nesmírně šťastný, že se mohl vrátit ke své manželce Lucii a jejich dětem, pobyt za mřížemi se mu ale nesmazatelně vepsal do tváře. Jaké bylo první shledání s rodinou a co nyní jachtař plánuje?

David Křížek ve věznici strávil necelé dva roky, pobyt na něm ale zanechal psychické i fyzické následky. Jachtař si odpykal necelou polovinu původního trestu a dalších pět let ho čeká podmínka. Křížek je ale rád, že už má nejhorší trápení za sebou a nyní si užívá hlavně přítomnosti svých nejbližších.

"Když jsem tam viděl Lucii. To byla ta první věc. Pak jsme jeli, zastavili jsme na benzínce a já jsem najednou dostal na všechno chuť, úplně na všechno. Nakonec jsem si dal jen kafe. Na jídlo jsem se vykašlal. Nic není důležité, je důležité se dostat co nejdříve domů, vidět dceru, rodinu. Všechno je krásný, chci si teď užít každý okamžik," popsal v rozhovoru pro Blesk své první pocity po shledání s jeho milovanou Lucií. Zároveň dodal, že jeho paní za ním celou dobu stála a nenechala ho padnout a navíc se skvěle postarala o jejich potomky v době jeho nepřítomnosti.

"Lucie pro mě byla obrovskou oporou. Nejenom že mě podporovala, jezdila za mnou s dětmi. A na těch dětech to snad nenechalo žádné následky. Protože pořád jsou to moje lásky a pořád se na mě těšily," říká pyšný tatínek a manžel.

Byla to dlouhá plavba, ale už jsem v cíli

Křížek se nyní kromě rodiny chce soustředit také na jachtaření a už dokonce plánuje první závody bez přípravy. "Brzo bych měl jet na mistrovství Evropy. Myslím, že do toho půjdu normálně bez tréninku. A hrozně se těším, že budu trénovat děti. Na Nových Mlýnech už budu trénovat syna. Pak mám jet s juniorským týmem pomáhat trenérovi mého syna s přípravou. Ze začátku budu klukům vařit a nějak tam asistovat," těší se sportovec.

"Pocity… Byla to dlouhá plavba, nestála za moc, ale už jsem v cíli. Ale pocity jsou skvělý, jsem šťastný. Člověk, který žije nějaký rozumný život, ztrácí tím vězením úplně nejvíc, protože padá z největší vejšky. A to nemyslím o tom movitým majetku, my taky nejsme žádní bohatí lidé, ale žili jsme svobodný život. A to moře, to je největší svoboda na světě. Mám úžasnou rodinu - a ten pád byl velkej," přiznává Křížek, že pro něj poslední dva roky nebyly jednoduché a nyní si všeho více váží.

„To, že mám na sobě civil, ne ty strašný hadry, tak je vzácnost. To, že si dám kafe, tak to je pro mě vzácnost. A to nemluvím o dalších vzácnostech, těším se opravdu na všechno," uzavřel dojatě.

David Křížek je konečně doma s rodinou