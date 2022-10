Největší průšvihy Davida Limberského: Fingoval penalty a utíkal před policií

Zdroj: Profimedia

Pohledný fotbalista plní český bulvár každou chvíli. Rozhodně totiž nepatří mezi ty muže, kteří sedí doma a hýčkají matku svých dětí. Tu dokonce bouřlivák po letech opustil a vzal si modelku milující soutěže Miss. Není to ale vše, co způsobilo jeho pověsti škraloup.

Fotbalista David Limberský má nejen talent na tuto míčovou hru, ale také na průšvihy, jimiž rozhodně nešetří. Přešlapů udělal za svůj devětatřicetiletý život víc než dost. Začít můžeme třeba u jeho dlouholeté partnerky Míši, se kterou má dvě děti. Ta se místo svatby dočkala kopaček. Její milý si totiž našel novou kost.

Tou nebyl nikdo jiný než sexy modelka Lenka Olbertová, která miluje soutěže krásy a již jich má několik za sebou. Mimo jiné můžeme jmenovat například Miss Praděd nebo Miss Eurosport. Dokonce po krátkém čase následovala žádost o ruku, aby pár ukázal, že se nejedná o žádné vzplanutí, ale o pravou lásku.

Žádost o ruku v luxusním rezortu a brzká svatba

Žádost proběhla v luxusním rezortu Chateau Mcely, kde nevěsta dostala obří diamantový prsten, aby bylo vidět, že si nebere žádného chudáka. Také si nejspíš chtěl fotbalista pojistit, že se jeho milá nebude příliš zlobit, až zase něco vyvede. Přece jen má za sebou nejeden průšvih.

Vše ze sebe vysypal ve své knize Byla to jízda, kde se svěřil s velkou částí svého divokého života. Byla to totiž jízda nejen na hřišti, ale i mimo něj.

Dozvíte se v ní i o průšvihu z roku 2016, kdy přímo před policejní hlídkou naboural luxusním Bentley do zdi, pak se dokonce pokusil utéct, a když ho chytili, sprostě policistům nadával. Aby také ne, když byl pod vlivem a nadýchal 1,5 promile alkoholu v krvi.

Útěk před policisty i trapné gesto na hřišti

Další průšvih a hloupé gesto na sebe nechalo čekat jen pár dní, kdy se po tomto incidentu opět předvedl na hřišti. Když se mu podařilo střelit gól, napodoboval gesto, kterým se řídí auto, aby ukázal, že si z trestného činu nic nedělá.

Limberský v knize však tvrdí, že vše bylo trochu jinak.

"Píšu, jak jsem to viděl já, jaká byla pravda a co si bulvár přimyslel. Pravda byla třeba taková, že mě rozhodně policajti nedoběhli. Já se k nim vrátil a začal se s nimi normálně bavit a pak mě vlastně zavřeli. Ale nedoběhli mě, přišel jsem sám. A to gesto bylo v bezprostřední euforii, když jsem dal gól. Samozřejmě nebylo vhodné, byl to černý humor. Bohužel se tak stalo a ten průšvih pokračoval dál. Už bych to asi neopakoval," řekl slavný bouřlivák pro super.cz.

Dozvíte se samozřejmě i o fingované penaltě. Tehdy Limberský filmoval pád přes nohu Hušbauera a po proměněné Horváthově penaltě Plzeň porazila Spartu 1:0. Vítězství to však bylo hořkosladké a mnoho lidí mu tento podraz mělo za zlé.

Nyní se už Limberský uklidnil a prý seká latinu. Přece jen má tři děti a manželku, která ho drží zkrátka. A to on potřebuje!