Hvězda seriálu Kukačky David Novotný: Nikdy jsem se nenaučil rozumět ženám

Seriál České televize Kukačky, který vypráví o dvou rodinách, kterým byly v porodnici vyměněny děti, trhá rekordy ve sledovanosti. Jednou z jeho hlavních hvězd je herec David Novotný, který v něm ztvárňuje roli cholerického otce jedné z rodin. Jaký je však ve skutečnosti a jak to má se ženskými?

Herec David Novotný zavzpomínal na své mládí v oblíbené talk show 7 pádů Honzy Dědka, která momentálně silně šlape na paty Krausově show, kterou mnozí už považují za vyčpělou a nudnou. Novotný se u Dědka rozpovídal o svém mládí a také o tom, jak to měl s balením ženských.

Novotný se prezentuje jako drzoun, kterého jen tak něco nerozhodí. Nejde také pro peprný výraz daleko a chování mu komplikuje vztah se ženami. Podle jeho slov jde ale jen o pózu a jakousi obranu před světem.

Otec tří dcer nerozumí ženským duším

„Mám tři dcery, ale ženské duši nerozumím. Co platilo včera, neplatí dnes. Hýbe se s domácím hřištěm. Každé hřiště má nějaké mantinely, některé jsou líp vidět, jiné hůř, to beru, ale nemůže se hrát bez nich. A pak se bavíme o problému jednoho hřiště a do toho se začne řešit nějaké historické hřiště, úplně jiné. Proč to tam je, kdo tam ten balon odpálil," prozradil v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

Těžko ale věřit, že to Jarda Kužel z Okresního přeboru myslí vážně a mezi ženami nemá poslední slovo. Říká také, že když se s manželkou hádá, dcery mu nikdy nepomůžou a vždy stojí na straně maminky. Je to pro něj za trest. S chlapem si prý umí poradit jedna dvě, ale ženám prostě nikdy neporozuměl.

S balením ženským neměl úspěch ani v mládí

S balením ženským na tom nebyl dobře ani v mládí.

„V pubertě jsem chtěl ženské dostat do postele, tak jsem se choval adekvátně tomu. Ale ani to mi nešlo. Kolem mě byl vždycky houf klátičů. Já jsem byl rozvibrovávač. Tři hodiny jsem dokázal bavit ženskou, pak přišel klátič a odvedl si ji. A já jen čuměl. Já byl pan Zábava a přece bylo jasný, že musí dát mně. Jak mám těm ženským pak rozumět?“ smál se v pořadu.

Absolvent hereckého oboru na Státní konzervatoři v Praze hrál celou řadu významných divadelních rolí. Od roku 1998 hraje na prknech Dejvického divadla. Mezi jeho nejvýznamnější filmové role patří pilot Bedřich Mrtvý z filmu Jana Svěráka Tmavomodrý svět. Zahrál si také v televizním snímku Kožené slunce a menší úlohu vytvořil v crazykomedii Jedna ruka netleská. Nyní exceluje každý pátek v seriálu Kukačky.

Na vyprávění Davida Novotného o seriálu Kukačky se podívejte v následujícím videu!

Zdroj: Youtube