Zlomený David Pastrňák truchlí se svou přítelkyní: Kdo je krásná Rebecca?

Sportovním světem otřásla nesmírně smutná zpráva. Jen před několika málo dny se hokejový hráč David Pastrňák radoval z narození svého syna, po nesmírně krátké době ale radost vystřídal ten nejtěžší smutek. Chlapeček totiž po pouhých šesti dnech zemřel. Hokejista tragickou zprávu oznámil na sociální síti.

Měl všechno, co si jen mohl přát. Skvěle rozjetou kariéru a nádhernou a milující přítelkyni po svém boku, která mu dala jeho první syna. Krátce poté, co ale chlapeček spatřil světlo světa, nastala neuvěřitelné tragédie. Jen po šesti dnech po narození totiž syn zemřel. „Viggo Rohl Pastrnak, 17. června 2021 - 21. června 2021,” stojí u černobílé fotografie zachycující malé nožičky Pastrňákova syna. „Máma anděla, který se na nás shora dívá a říkáme mu syn. Budeš navždy milován,” dodal ještě hokejista na své sociální síti s tím, že všechny prosí o respektování soukromí své rodiny v těchto těžkých časech.

Kdo je jeho přítelkyně?

Tyto nesmírně náročné chvíle Pastrňák prožívá se svou dlouholetou přítelkyní Rebeccou Rohlsson. Ta pochází ze Stockholmu, avšak nyní se svým partnerem žije v Bostonu. Dvojice oznámila, že se brzy dočkají syna, v lednu letošního roku, kdy na sociální síti sdílela video, v němž odhalila pohlaví svého prvního miminka.

O Rebecce se toho veřejně moc neví. S Pastrňákem začala randit v roce 2018 a od té doby se několikrát objevovala v jeho postech na Instagramu. sama má však svůj účet na sociální síti pro veřejnost zamčený. Evidentně si tak velmi zakládá na svém soukromí.

Jak uvádí web The Sun, Patrňák se v minulosti nechal slyšet, jak moc se na příchod miminka těší. „Přijdete domů a vůbec nemyslíte na hokej. Pochopitelně máte jiné priority. Připravujete se na příchod miminka a my bychom nemohli být více nadšeni. Takže v poslední době vlastně doma o hokeji ani nemluvíme a občas je to tak dobře, chápete?” neskrýval své nadšení Pastrňák ještě v květnu letošního roku. „Pro mě je to něco zcela nového, ale jsem nesmírně natěšený. Rodina pro mě vždycky bude na prvním místě,” dodal tehdy ještě.

Co se miminku stalo

Syn Davida Pastrňáka a Rebeccy Rohlsson se narodil 17. června a pyšní rodiče mu dali jméno Viggo. Jen po pouhých šesti dnech však chlapeček zemřel. David Pastrňák smutnou novinku oznámil světu prostřednictvím svého Instagramu v pondělí 28. června.

Podle webu The Sun není zcela jasné, co přesně stálo za úmrtím malého chlapečka. Pod příspěvkem Pastrňáka se ihned začaly objevovat kondolence od jeho spoluhráčů i dalších sportovců, v nichž vyjadřují upřímnou soustrast. „Jsme zničeni zprávou o úmrtí syna Davida a Rebeccy,” stojí v oficiálním prohlášením hokejového klubu Boston Bruins Players. „David a Rebecca jsou součástí naší rodiny a my s nimi velmi soucítíme. Prosím, myslete na ně a respektujte jejich soukromí v této nesmírně náročné době,” apeloval na všechny hokejový klub.

Zdrcující zprávu oznámil David Pastrňák na svém Instagramu: