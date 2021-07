David Pastrňák netruchlí poprvé: V minulosti ztratil i jiného člena rodiny

Hokejový hráč David Pastrňák prožívá nesmírně smutné období. Před pár dny na sociální síti oznámil tragickou zprávu. Syn Viggo, na kterého se velmi těšil, totiž jen po šesti dnech po příchodu na svět zemřel. Hvězda bostonského týmu se přitom již v minulosti musela s jednou rodinnou tragédií vyrovnat.

S přítelkyní Rebeccou netrpělivě vyčkávali na příchod jejich syna a z jeho narození byli oba nesmírně nadšeni. Radost ovšem velmi brzy vystřídal smutek. Jen šest dní po porodu totiž malý chlapeček za neznámých okolností zemřel. Hokejista David Pastrňák zprávu sdílel na sociální síti. „Viggo Rohl Pastrnak. 17. června 2021 - 23. června 2021. Mám anděla, který se na nás shora dívá a říkáme mu syn,” uvedl hokejista na svém Instagramu k černobílé fotografii zachycující nožičky chlapečka. „Prosíme o respektování našeho soukromí v těchto srdcervoucích časech,” dodal ještě.

Přišel i o otce

Ztráta syna není jedinou rodinnou tragédií, které musel Pastrňák čelit. Když totiž hokejové hvězdě bylo pouhých sedmnáct let, přišel o otce. Ten zemřel na rakovinu. Smutnou skutečnost připomněl web deník.cz.

Upřímnou soustrast Pastrňákovi a jeho přítelkyni Rebecce vyjádřila spousta sportovců, kolegů i kamarádů. „Myslíme na vás,” napsala modelka Simona Krainová. A obdobně se vyjádřil i například brankář Petr Čech. A pozadu nezůstal ani hokejový klub Boston Bruins Players, jehož je Pastrňák součástí. „David a Rebecca jsou součástí rodiny a my s nimi velmi soucítíme. Prosím, myslete na ně a respektujte jejich soukromí v této nesmírně náročné době,” apeloval na všechny klub.

Syna se nemohl dočkat

Pastrňák začal s Rebeccou Rohlsson randit v roce 2018. Pár tedy tvoří již několik let, a tak byla otázka založení rodiny delší dobu na místě. Sám hokejista se pak nechal podle webu The Sun jen před pár měsíci slyšet, jak moc se na miminko těší. „Přijdete domů a vůbec nemyslíte na hokej. Pochopitelně máte jiné priority. Připravujete se na příchod miminka a my bychom nemohli být více nadšeni. Takže v poslední době vlastně doma o hokeji ani nemluvíme a občas je to tak dobře, chápete,” neskrýval své nadšení ještě v květnu letošního roku.

„Pro mě je to něco zcela nového, ale jsem nesmírně natěšený. Rodina pro mě vždycky bude na prvním místě,” dodal tehdy ještě.

Hokejista zprávu oznámil na sociální síti: