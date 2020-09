Drží se v kondici a trpí ztrátou paměti: David Prachař se bojí ztráty manželky

Trpí ztrátou paměti

Strašákem však pro Davida Prachaře není jen váha. Dle časopisu Pestrý svět se prý nedávno lekl, že trpí Alzheimerovou chorobou. „Dokonce trpím jakousi ztrátou paměti, kdy si třeba po měsíci nevzpomenu na konkrétní obsah, ale spíš jen na atmosféru knížky. A když už mě to vyděsí, jestli snad nemám Alzheimera, musím si knihu vzít do ruky a prolistovat. To se pak rychle zorientuju,” popisoval herec údajně svůj stav.

Zprávu i obavách Davida Prachaře interpretovalo také Aha!.