Ross z Přátel byl bezhlavě zamilovaný do své kolegyně, lásku zprvu tajil

Zdroj: Profimedia

Seriál Přátelé patří mezi nejoblíbenější televizní počiny všech dob a není snad na světě člověka, který by o partě šesti přátel zažívajících spolu radosti i strasti života, neslyšel. Takový David Schwimmer se díky roli Rosse Gellera stal hereckou hvězdou doslova přes noc.

Když se tento herec objevil na televizních obrazovkách jako paleontolog Ross Geller, získal si srdce miliónů žen po celém světě.

I když si kromě toho zahrál v oceněném seriálu z druhé světové války Bratrstvo neohrožených nebo propůjčil svůj hlas žirafě Melmanovi z oblíbeného kresleného filmu Madagaskar, nic ho neudělalo slavnějším než právě Ross z Přátel.

David Schwimmer se narodil do židovské rodiny právníků v Queensu, ale brzy se přestěhoval do Los Angeles. Hrát začal už na střední škole. Sice šel kvůli svým rodičům na vysokou, ale bylo stejně jasné, že se bude věnovat herectví. Hned po studiích tedy založil vlastní divadelní společnost Lookingglass, aby se dostal do povědomí diváků a zahrál si, kdy chce.

Schwimmer se začal objevovat v televizi v 80. letech

Koncem 80. let se začal objevovat v televizi. Pamatovat si ho můžete například ze seriálu Báječná léta. Pak ale přišel rok 1994 a americká televizní stanice NBC poprvé přinesla seriál o partě přátel žijících na Manhattanu. Schwimmer byl první, kdo roli do seriálu Přátelé získal. Až postupně přibylo dalších pět přátel.

Seriál se stal absolutním hitem a po několika epizodách se ze všech herců v něm staly hvězdy první velikosti. Všichni se chtěli vyfotit s Rachel, podpis od Rosse či fotku od Chandlera. Zajímavostí je, že seriál si po celé desetileté vysílání zachoval svůj vysoký standard.

Když se vysílala závěrečná 236. epizoda v květnu 2004, nenechalo si ji ujít jen na území USA více než 52,5 milionu diváků. I přesto, že si David i poté zahrál v několika velmi zajímavých rolích, stejně jako jeho ostatním kolegům, snad s výjimkou Jennifer Aniston, se nepodařilo na úspěch Přátel navázat.

Láska k Jennifer Aniston byla skutečná i v reálném životě

Právě Jennifer Aniston si v seriálu zahrála Rossovu lásku Rachel a možná nevíte, že se Schwimmer na televizním setkání všech hlavních herců Přátel přiznal, že byl do Aniston zamilovaný i ve skutečnosti. Herečka pak potvrdila, že sympatie byly vzájemné.

David se roku 2010 nakonec oženil s britskou umělkyní Zoe Buckman, se kterou má dceru Cleo. Ale ani tento vztah mu bohužel nevydržel a manželé se roku 2017 rozvedli. Nyní žije David sám a jen čas od času se po jeho boku objeví nějaká dočasná přítelkyně. Jak sám říká, Přátelé z něj udělali samotáře.