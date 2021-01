Zemřel David Stypka: Zdrcená Ewa Farna mu napsala dojemný vzkaz!

"Koukám na tu fotku, prostě ji nebudu dávat na černobílo. Ne, bylo by to nějak víc reálný a já to zatím nedokážu přijmout. Před pár týdny jsme spolu psali texty u Tebe na terase, rozbírali život do totálních "zárohů", uměli jsme zabřednout do hlubokých témat a smáli se, že tak si lidi asi nepředstavují vznik popových songů. Nemám v oblibě "smalltalk", s tebou to byl přesně ten typ přátelství, kde jsme u nás doma do rána pokecali otevřeně o všem, jen ne povrchně. Psala jsem Ti předevčírem zprávu: Snad je Ti líp, víš jak, dýchej. Dop*dele Davide, nejsme ve věku, kdy kamarádi odchází. Víc nejsem schopná napsat, celá se třesu. Mám tě obrovsky ráda a myslím teď moc na tvoji ženu a tři děti," napsala Ewa Farna na svůj Instagram dojemný vzkaz.

Smrt Davida Stypky je skutečně tragická událost a díra po tomto hudebním talentu bude obrovská. Upřímnou soustrast rodině a pozůstalým…