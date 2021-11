David ze Svatby hází flintu do žita, fyzický kontakt je Katce nepříjemný

Zdroj: TV Nova

Mezi Davidem a Katkou to začalo skřípat už krátce po svatbě. Čím déle jsou spolu, tím větší dusno mezi nimi je. Katka se kritikou vůči Davidovi netají. Ten ji teď nepříjemně překvapí zhodnocením jejich vztahu. Co je pro ni hodně hořká pilulka? Ukázka z jedenácté epizody Svatby na první pohled je hodně výmluvná.

Katka a David se vrátili ze svatební cesty naprosto rozčarovaní. Jejich vztah se otřásá v základech, na rozdíl od jiných párů u nich krize vypukla záhy po svatbě a prohlubuje se čím dál víc. Katka je zklamaná, protože David nesplnil její očekávání prince na bílém koni, jenž by ji překvapil romantickým gestem a dal jí najevo, že o ni i vztah opravdu stojí.

Samotný David si nedovede vysvětlit změny v Katčině chování, její odtažitost. Přestože jim vztahový kouč Petr Jan Křen poradil, jak krizi zažehnat, těm dvěma se to nedaří. Jako první řekne nahlas smutnou pravdu David. Katku to docela zasáhne, protože něco takového opravdu nečeká. Jaká je její reakce? Co by asi žádný chlap neskousl?

To napoví tato ukázka z jedenáctého dílu druhé řady velkého sociálního experimentu Svatba na první pohled, který vysílala TV Nova ve čtvrtek 25. listopadu ve 21:25.