David Švehlík chtěl být knězem, do tajů erotiky ho zasvětila Jitka Schneiderová!

Charismatický filmový a seriálový herec se původně vůbec neměl tímto směrem dát. V pubertě totiž propadl síle víry a vypadalo to, že svůj život zasvětí Bohu a celibátu. Naštěstí se zamiloval do krásné české herečky, která obrátila jeho život vzhůru nohama.

Oblíbenému herci Davidovi Švehlíkovi bylo dáno herecké nadání do vínku, je totiž synem slavného herce a dabéra Aloise Švehlíka. Zpočátku to ale nevypadalo, že se David vydá ve šlépějích svého otce, v sedmnácti letech se totiž zamiloval do víry.

To ale až do takové míry, kdy se rozhodl stát se knězem a žít život v celibátu. Po maturitě na gymnáziu nastoupil do teologického konviktu v Litoměřicích, a poté navštěvoval Lateránskou univerzitu v Římě. Rodiče byli z rozhodnutí syna nešťastní a maminka neskrývala slzy, Švehlík mladší si ale stál za svým.

Chtěl se stát knězem a žít v celibátu

„Jako jedinou možnou životní cestu jsem v té době vnímal kněžskou dráhu. Dnes nemůžu nevidět, že v tom byl také velký kus naivity, romantiky, ale i lidské nezralosti a neznalosti sama sebe,“ řekl před časem pro Katolický deník.

Naštěstí se ale nakonec rozhodl přece jen jít v otcových stopách a stát se hercem. Na Shakespearovských slavnostech se zamiloval do kolegyně Jitky Schneiderové, která se zároveň stala jeho první sexuální partnerkou. Pár se roku 2004 vzal a v roce 2006 se jim narodila dcera Sofie Anna.

Láska k herecké kolegyni nedopadla dobře

Manželství však nevydrželo, protože Schneiderová byla svému manželovi údajně nevěrná a on na to přišel. Nedokázal odpustit, a tak se s matkou svého dítěte v roce 2012 rozvedl. Naštěstí brzy potkal Vendulku, učitelku na základní škole, kterou si tři roky po rozvodu s Jitkou vzal za ženu. Spolu pak mají dva syny.

Jde tedy o docela slušný úspěch u muže, který chtěl život prožít v celibátu a stát se knězem. Nakonec má tři děti s dvěma různými ženami, je úspěšným tuzemským hercem, a dokonce se objevil i v úspěšném snímku Jean Moulin, une affaire française.