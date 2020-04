Zrada nejbližších: David Švehlík a jeho trnitá cesta životem

Když si dal do pořádku soukromý život, začal ho trápit tatínek. Alois Švehlík si totiž rád přihnul, a to nejednou dokázal na společenských akcích. Povedlo se mu to třeba na premiéře filmu Alois Nebel. David mu to dlouho vyčítal a otcem dokonce na chvíli omezil styk. Vyvrcholilo to, když Alois naboural poblíž své chaty na Domažlicku a měl v krvi 1, 35 promile.