David Svoboda terčem nenávistných komentářů: Podporu našel u Matragi a Chlada

Zdroj: Profimedia

Sportovec David Svoboda se postaral díky svému rozhovoru pro Českou televizi o pořádný poprask. Úspěšný pětibojař se zastal běloruských a ruských sportovců. Jeho výroky se dostaly až k ministryni obrany Janě Černochové, které neváhala a sportovce si pozvala na ministerstvo.

Černochová se s ním následně domluvila, že navštíví ukrajinskou základu v Libavě. Díky svým výrokům přišel dokonce o místo v olympijském výboru. Sportovní fanoušci se díky této situaci rozdělily na dva tábory. Jedna část posílá olympijskému vítězi z londýnských her svou podporu, druhá na něj zase nadává.

Nepřítel č.1

K rozhovoru Svobody se hojně začaly vyjadřovat i české celebrity. Do pětibojaře pálil například legendární hokejista Dominik Hašek. Na Instagramu to zase schytal od syna prezidentské kandidátky Danuše Nerudové. Svoboda se po řadě negativních reakcí stáhl ze sociálních sítí. Fanouškům se ozval až po týdnu mlčení. „Mockrát díky za obrovskou podporu a za pochopení! Mám za sebou hodně intenzivní týden a několik zážitků, o kterých možná promluvím až za dlouhou dobu… Ale přežil jsem to, a jak se říká, co tě nezabije, to tě posílí. Přeji vám krásné jaro a sportu zdar!“ napsal ke své selfie z lesa.

Vzkazy celebrit

Našli se ovšem i tací, kteří se nebáli Svobodu veřejně podpořit. Vlídných slov se pětibojař dočkal například od známé návrhářky Blanky Matragi. „Davide, moc ti fandím. A zdravím,“ podpořila sportovce svým komentářem na Facebooku. „Máte mé sympatie v této době, která mi silně připomíná totáč. Smutné je, že ho nastoluje námi volená vláda,“ napsal mu známý miliardář a někdejší automobilový závodník Richard Chlad, který žije s dcerou legendární herečky Veroniky Kánské. Post Svobody označila srdíčkem i dcera běžkařky Kateřiny Neumannové.