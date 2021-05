Hvězda Vanity Fair Awards v Madridu: Banderasova dcera Stella

Melanie Griffith a Antonio Banderas spolu už nějaký ten pátek nejsou. Jejich vztahu však nemusí litovat. Počali totiž krásku, které je nyní už neuvěřitelných třiadvacet let. Nyní tatínka doprovodila na udílení cen a všichni nestačili žasnout, co si to přivedl za kost.

Stella Banderas je třiadvacetiletou dcerou herce Antonia Banderase a herečky Melanie Griffith. Ta se stala hvězdou udílení cen Vanity Fair Awards v Madridu, kam svého otce doprovodila.

Antonio Banderas má na krásné ženy ve svém životě štěstí. Nejen, že má pohlednou přítelkyni Nicole Kempel, ale také dceru, po které by sáhl každý mladík s chutí. Jeho dcera Stella je totiž mimořádně sexy a půvabná.

Není se čemu divit, má mít po kom geny. Po tatínkovi Antoniovi má exotické rysy a něžnou krásu zase zdědila po mamince Melanii Griffith. Stella jde navíc ve šlépějích rodičů a studuje hereckou školu.

Talentovaná dcera

Zatím se jí na plátnech moc nedaří a má za sebou jen jednu dětskou roli a to ještě ve filmu, který režíroval její otec. Ten to ale nevzdává a vidí ve své holčičce talent a v kariéře ji podporuje dál. Není tajemstvím, že by ji rád protlačil do nějaké větší role. Zatím mu to ale nevyšlo.

Je tedy smířený s tím, že by mohla přesedlat i na jiné povolání. Ve všem jí prý bude povzbuzovat a stát za jejím rozhodnutím.

„Mou podporu však bude mít, ať se rozhodne pro jakékoli povolání. Nebudu ji do ničeho tlačit, chci, aby byla volnou a nezávislou ženou,“ řekl právě při udílení cen, kam ho Stella doporovodila.

Osud je ve hvězdách

Ani mamince Melanii by nevadilo, kdyby byla dcera herečkou, sama dobře ví, že když se bude snažit, o role by neměla mít nouzi. Navíc jako dcera slavných rodičů bude mít v této branži vždy trochu více výhod, než no name herečky.

Jak se ale nakonec rozhodne Stella, je ve hvězdách. Ne každý mladý herec počáteční neúspěch ustojí a vytrvá. Třeba se Stella dobře vdá a nikdy nic dělat muset nebude. Předpoklady v podobě krásného těla i zevnějšku k tomu dozajista má.

Na krásnou Stellu Banderas se podívejte ve videu!

Zdroj: Youtube