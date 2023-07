Nala Ray: Dcera pastora našla zalíbení v pornu a vydělává miliony

Zdroj: Profimedia

Třiadvacetiletá Nala pochází z křesťanské rodiny z Illinois. Od puberty však miluje sex a od šestnácti se toužila stát pornohvězdou. Rozhodla se tedy živit prodejem svých hanbatých fotek a svým tělem, z čehož byla její rodina absolutně v šoku.

Dcera pastora Nala Ray byla vychovávána ve víře v Boha, pokoře a poslušnosti. Ale ani to jí nepomohlo změnit sny. Od puberty se totiž toužila prosadit ve filmech pro dospělé, což se jí nakonec podařilo. Vzdala se víry v Boha a začala žít promiskuitním životem.

Dnes účinkuje ve filmech pro dospělé, ale také je režíruje a navíc prodává své erotické fotografie. S rodinou se nestýká a po jejich způsobu života se jí rozhodně nestýská.

Přísná výchova ji ničila

„Vychovávali mě přísně. Jsem prostřední z pěti dětí. Všechny nás učili doma, denně nám četli z Bible a každou neděli jsme chodili do kostela. Když jsem byla teenager, otec koupil kostel, kam jsme se všichni nastěhovali a vytvořili křesťanskou komunitu,“ řekla Daily Star.

Nejvíce jí vadilo, že žila pod neustálým tlakem a jako dcera pastora měla jít neustále příkladem, což bylo strašné. Její vrstevnice se líčily a chodily na rande a ona nemohla nic. Začala tedy utíkat z domu, sexy se oblékat a scházet se s chlapci.

Před rodinou se tvářila jako světice, pomáhala v kostele, chodila do charity a o sexu nemluvila. Pak ale začala pracovat jako servírka a flirtování se stalo jejím denních chlebem. Dostávala za to vysoká dýška a zalíbilo se jí to.

Už vydělala několik miliónů

„Už v šestnácti mě lákal porno průmysl. Narodila jsem se jako sexuální bytost. Ženská těla hýbou světem,“ svěřila se Nala.

Nakonec skončila v osmnácti se studiem, vzdala se víry a začala se živit jako modelka. Stejně ale skončila u svlékání a prodeje erotických fotek. Následovalo natáčení porna a následně i režie.

Nyní má prý na svém kontě už více než sedm miliónů korun, za které si pořídila luxusní dům v LA a procestovala svět.

