Dědictví aneb Kurva se neříká: Na place se řádilo, jeden z herců řídil namol

Zdroj: Profimedia

Dědictví aneb Kurva se neříká je pokračováním legendární komedie režisérky Věry Chytilové s názvem Dědictví aneb Kurvahošigutentag. Bohužel však, jak už to tak u druhých dílů bývá, se snímek nedočkal stejného úspěchu jako ten první a to se na scénáři podílel sám herec Bolek Polívka.

Druhý díl série o primitivovi, kterému spadne do klína obrovské dědictví, s názvem Dědictví aneb Kurva se neříká, se natáčel pouhých osmadvacet dní a scénář napsal hlavní hrdina filmu Bolek Polívka.

Natáčení probíhalo pod taktovkou režiséra Roberta Sedláčka na zámku Skrýšov u Sedlčan, ale také na Moravě, v Praze, na zámku Karla Rodena, v psychiatrické léčebně v Kroměříži a poslední klapka padla v Pyšelích u Prahy.

Do děje se opět vrací hlavní hrdinové z jedničky v čele s Bohušem a jeho věrným přítelem Arnoštem, kterého si zahrál Arnošt Goldflam. Diváci se mohou těšit samozřejmě i na Vlastičku v podání skvělé Dagmar Havlové. Ta se Bohoušovi zjevuje jako duch. Ve filmu opět exceluje Miroslav Donutil jako Stejskalův právník, Ivana Chýlková jako právníkova žena a v jedné scéně se objeví i Karel Gott.

Irenka roli odmítla kvůli nelichotivému scénáři

Irenka se však ve filmu neobjeví. Sice jí byla role nabízena, ale vzhledem k tomu, že byla čerstvou maminkou, nepřišlo jí vhodné, aby zase hrála prostitutku.

"Z Irenky se stala maminka a asi se nechce opět objevit v roli ženy k ničemu a schopné všeho," prozradil Bolek Polívka pro aktualne.cz.

Nově se v komedii objevuje i Polívkova dcera Anna, Karel Heřmánek či Jitka Čvančarová, která se stane milionářovou novou láskou. Premiéra filmu proběhla roku 2014 a během natáčení došlo k mnoha zajímavým momentům, na které stojí zato zavzpomínat.

Během filmu dojede i k chybě a to, když se Bohuš několikrát zmíní, že dlužnou částku cca 7,5 milionů Kč již předal JUDr. Ulrichovi v hotovosti v obálce, a to v roce 2005. Jenže již od 1. 7. 2004 však platí v ČR zákon omezující platby v hotovosti mezi fyzickými osobami v max. výši 350 000 Kč. Oba se tímto svým jednáním tudíž dopustili minimálně přestupku, což by si advokát nikdy nemohl dovolit.

Při natáčení se zranil kůň Bolka Polívky

Problémy nastaly i s koněm. Při natáčení se totiž zranil kůň Bolka Polívky. Musel být tedy dovezen z Prahy nový kůň a maskéry pak následně poupraven do podoby původního bílého koně s hnědými skvrnami, což nebylo vůbec snadné.

Možná si všimnete, že se ve filmu na chvíli objevil i Milan Lasica, který tím porušil své předsevzetí, že už nikdy v žádném filmu hrát nebude. Také si můžete všimnout Polívkovy vlastní dcery Aničky, či Karla Gotta, který za Bohoušem přiletí vrtulníkem.

V závěru natáčení se začalo pochybovat, že se vše stihne dotáhnout do konce. Šlo o problémy s alkoholem. Mohlo by se zdát, že s ním měl problém Bolek Polívka, ale nebylo to tak. Šlo o Roberta Sedláčka, který způsoboval na place velké problémy.

„Vždycky večer po natáčení si Sedláček dal pár skleniček, sedl do auta a jezdil po okolí. Nikdo nevěděl, kde je. A ráno se pak několikrát hledal. Když se objevil, měl kocovinu, a byl na lidi ze štábu hnusný,“ prozradil zdroj ze štábu pro ahaonline.cz.

Polívka se prý tenkrát modlil, ať se film dokončí. Měl totiž velké dluhy na své farmě v Olšanech a chtěl je ziskem z filmu umořit.