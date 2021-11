Dědík ze StarDance terčem kritiky za pupek, krásná farářka se ho zastala

Zdroj: Profimedia

Martina Viktorie Kopecká tvoří ve StarDance sehranou dvojici s tanečníkem Markem Dědíkem. Po sobotním živém vysílání fanoušci zahrnuli Dědíka dotazy, zda náhodou nepřibral. Tanečník později sdílel selfie do půlky těla, aby dokázal lidem, že naopak má několik kil dole díky náročným tréningům. V komentářích se pak krásná farářka svěřila s příběhem z vlastní minulosti.

Po odvysílání posledního dílu StarDance dostal Marek Dědík spousty nepříjemných dotazů na svou váhu. I když tanečník předvedl s farářkou Martinou Viktorií Kopeckou skvělé číslo, fanynky nabyly dojmu, že Dědík výrazně přibral.

"Přeji krásné úterý všem. Dlouho jsem se rozhodoval, zda tuhle fotku zveřejním, ale některé komentáře a zprávy, které mi přišly po sobotním přenosu, mě trochu o tom přesvědčily. Možná to v košili vypadá, že jsem přibral, ztloustl a mám pupek, ale realita je trochu jiná… Díky tanci mám ještě pár kil dolů," vysvětlil tanečník na svém Instagramu.

V komentářích pak Kopecká vyjádřila Dědíkovi podporu a přidala vlastní příběh svého sebepřijetí.

Farářka se zastala Dědíka

Není to v pořádku a je to pozdě

"Marku, jsi krásnou duší, v krásném těle," napsala Martina Viktorie Kopecká pod fotografii svého tanečního partnera.

Krásná farářka pak nakousla velice aktuální téma bodyshamingu.

"Komentáře o tom, kdo tančí dost a nebo málo, kdo kde co má a nebo nemá, jsou důkazem, že je neustále potřeba mluvit o tom, co je to bodyshaming (stud za vlastní tělo). Když mi bylo dvacet, styděla jsem se za kde co, když mi bylo třicet, začalo to být lepší a teď, když je mi o pět víc, začínám se konečně cítit sama sebou. Ale upřímně, to není v pořádku a je to pozdě. Naše tělo je chrám, máme usilovat o zdraví, fyzické a psychické a v tom je krása. Takže děkuji, Marku, že tohle téma otevíráš. Ono se to určitým způsobem týká každého z nás," dodala Kopecká.

Marek Dědík fotkou do půl těla chtěl fanynkám dokázat, že nepřibral