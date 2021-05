Zpěvačka Demi Lovato si mění pohlaví! Muž z ní ale nebude

Stálo to pořádnou odvahu, reakce fanoušků ale byly více než příznivé. Americká popová zpěvačka Demi Lovato na sociální síti oznámila, že se identifikuje jako nebinární osoba. Necítí se tedy být ani mužem, ani ženou. Aby lépe vyjádřilo svou nepříslušnost k žádnému z pohlaví, chce, aby ji ostatní oslovovali zájmenem „oni”.

Zpěvačka Demi Lovato si v životě došlo hotovým peklem. Mnoho let bojovala se závislostí na drogách a v jeden moment musela být dokonce převezena do nemocnice, když se předávkovala. Jen zázrakem se podařilo ji zachránit. Dnes už je ale nějakou dobu čistá a vypadá to, že se ji daří lépe než kdy předtím. Měla také dostatek času nad vším, co se v jejím životě děje, popřemýšlet. Nyní přišla s nečekaným oznámením.

Není mužem ani ženou

Pořád má nad čím přemýšlet a stále se hledá. Konečně má ale zpěvačka Demi Lovato, že je na té správné cestě. „Každý den se probouzíme s dalším příležitostí a šancí být tím, kým chceme být. Většinu života, po kterou jsem rostla, jsem strávila před vašimi zraky. VIděli jste to dobré, i to špatné. Nejen že by můj život mou vlastní cestou, ale žila jsem ho i pro všechny ty lidi za kamerami. Dnes je den, kdy vám s radostí oznamuji, že se identifikuji jako nebinární osoba,” uvedla zpěvačka na sociální síti.

Dodala přitom ještě, že odteď pro svou osobu nebude používat jiná zájmena než oni/jejich/je. „Pořád se učím a sžívám se sama se sebou. Netvrdím, že jsem na tato témata expert. Rozhodla jsem se učinit toto prohlášení, abych pomohla a podpořila ostatní, kteří se cítí podobně, ale nemají dostatek síly na to, aby to řekli nahlas,” stojí ještě v jejím prohlášení.

Těžké časy

Demi Lovato si v minulosti prošla doslova peklem. Již od pubertálních let byla závislá na drogách, trpěla poruchou příjmu potravy a dalšími psychickými obtížemi. Později jí byla diagnostikována bipolární porucha. Zásadní zlom přišel v roce 2018, kdy se neznámou drogou předávkovala a skončila v nemocnici. Kvůli předávkování prodělala infarkt a tři mrtvice. Došlo u ní k nenávratnému poškození mozku.

Jak se ale zdá, dnes je na tom zpěvačka mnohem lépe. Přestože se pod jejím novým oznámením objevovaly hlavně pozitivní reakce, někteří si nedopustili nejrůznější urážky. V nich mimo jiné zpěvačku rovněž obvinili z toho, že lže a jde jí jen o publicitu.

Demi o předávkování napsala píseň:

Zdroj: Youtube