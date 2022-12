Demi Moore šokovala v upřímné zpovědi: Máma mě prodala za pět set dolarů

Zdroj: Profimedia

Demi Moore ani ve svých šedesáti letech nepřestává překvapovat. V upřímné knize Inside Out popsala zkušenosti s drogami, alkoholem, léčbu ze závislostí, potrat dítěte, krach manželství a mnoho dalších šílených zkušeností.

Nejhorší vzpomínkou pro herečku je ovšem znásilnění. Hrozivý čin se odehrál, když jí bylo patnáct let. Úspěšná herečka tuto vzpomínku sdílela s veřejností až nyní.

Matka ji prodala

V pořadu Good Morning America uvedla Demi děsivé detaily jejího znásilnění. Jako patnáctiletou ji znásilnil muž, který prý za čin zaplatil její matce Virginii pět set dolarů. „Jaký to je pocit, když z tebe matka udělala děvku?“ zeptal se Demi prý poté. Herečka ovšem na svou matku nehází špínu. „Ale i tak mu umožnila, aby mi ublížil,“ řekla smířlivě.

Pro Demi to není jediná děsivá vzpomínka na dospívání. Její matka měla potíže s alkoholem a psychické problémy. Několikrát se dokonce pokusila o sebevraždu, poprvé, když bylo Demi pouhých dvanáct let. „Pamatuji si, že jsem použila prsty, malé dětské prstíky, abych jí vytáhla prášky z úst,“ svěřila se s tím, že matce tehdy nejspíše zachránila život.

Závislosti

Ani Demi se nevyhnul démon alkoholu. Na její problém s nadměrnou konzumací přišel režisér filmu Eliášův oheň. Demi měla hrát ve snímku neurotičku, právě během příprav si Joel Schumacher všiml toho, že s ní něco není v pořádku. Následně ji donutil, aby se šla léčit. Demi se z problémů dostala a zamilovala se do Bruce Willise, společně měli tři dcery. I když jim manželství nevyšlo, dodnes zůstali přáteli. To zcela něco jiného bylo manželství s o šestnáct let mladším Ashtonem Kutcherem.

Vztah nejvíce poznamenal fakt, že v šestém měsíci přišla o miminko. Následně se řešily jeho opakované nevěry, měl ji také přemluvit, aby zkusili sex ve třech. V tomto momentu zase začala pít. Nakonec se stejně rozešli, rozvod i následný boj o majetek Demi psychicky vyčerpal, trpěla poruchou příjmu potravy a byla na dně. Po letech se ovšem dala i díky podpoře rodiny do pořádku. Nyní je šťastná po boku o třináct let mladšího šéfkuchaře Daniela Humma.