Doznání Demi Moore: Znásilnění, potrat a Kutcherova nevěra

Před premiérou vydání knížky Inside Out si Moore sedla s redaktory The New York Times a poskytla jim rozhovor, v němž nastínila, že kromě ztrápeného dětství poodhalí skryté detaily z manželství s Brucem Willisem a Ashtonem Kutcherem.



,,Je to vzrušující, a ve stejnou chvíli se cítím velmi zranitelně," popsala hvězda filmu G.I. Jane. ,,Jsem to já. Není to výklad někoho cizího." Moore tak odhalila, že byla v dětství znásilněna a manželství s Kutcherem rozhodně nebylo procházkou růžovým sadem.