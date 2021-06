Prachařová, Smetana i Jandová: Celebrity po boku svých slavných tatínků

V neděli oslavili den tatínkové po celém světě a lásku k otcům vyjádřily i české celebrity. Kdo byl nejvíce emotivní? Emma Smetana sdílela snímek ze dne, kdy se dozvěděla o smrtelné nemoci svého tatínka!

Den otců je jedinečným svátkem, kdy mohou děti svým vzorům vyjádřit obdiv, lásku a poděkovat za vše, co pro ně tatínkové udělali. Ani české celebrity na svátek oslavující otce nezapomněly a sdílely s fanoušky snímky z rodinných alb.

"Pro holku má být táta tím nejvíc chlapem v životě. Tak všechno nejlepším vám všem, tatínci!" napsala Mariana Prachařová a připojila společnou fotku se svým slavným otcem, Davidem Prachařem.

Lásku svému tatínkovi vyjádřila také zpěvačka Marta Jandová. "Tati, miluju Tě. Krásný den otců. Byli jsme 4, zbyli jsme jen 2. Ale už nás je zase víc," připsala k albu fotografií dojemný vzkaz.

"Taťka je borec," nešetří chválou herečka Iva Pazderková

"Mamka a taťka. Můj taťka je borec. Ve všech směrech. Naučil mě toho tolik! Od vrtání a montování věcí až po šití na šlapacím stroji. Je to ten nejlepší taťka na světě. A je můj, heč!!! (Aj ségry teda, a taky nevlastní ségry a bráchy) Děkuju tati, su šťastná, žes mě měl zrovna ty. Mám tě moc moc moc ráda. Ta fotka je ze svatby mojí ségry, jen aby nedošlo k mýlce," pochlubila se Iva Pazderková fotkou svých rodičů.

K ní se přidal i kolega z divadla Lukáš Pavlásek, který sdílel snímek z roku 1978 a dodal k němu: "Den otců a dávání pozor na děti."

Trochu jinak pojala den otců Veronika Arichteva. "Ke Dni otců jsem nechala Luku s tím jeho a odjela do práce. Tak hezkej svátek," pobavila herečka své sledující.

Emma Smetana odhalila nejbolestivější den v životě

Velice emotivní fotografii sdílela na den otců Emma Smetana. "Tahle fotka je z 24.3.2014. Den, kdy jsme se dozvěděli, že tatínkův život se chýlí ke konci. Vpravo jeho přítelkyně Markéta. Fotil nás Jordy. Intimnější, ani ubrečenější fotku jsem sem nikdy nedala a na den otců jsem se to rozhodla udělat pro připomenutí toho, jak zásadní je, abychom si vážili těch, co tu s námi - zatím a dočasně - jsou. Abychom si vážili každého okamžiku stráveného se svými nejbližšími. Nemrhejme časem. Svět každého z nás se může rozpadnout ve vteřině. Není proti tomu obrany, snad jen žít naplno - pro sebe, pro druhé, s druhými. Aby to ohlédnutí na konci stalo za to. A vy, co tatínka ještě máte, prosím, objímejte ho, co to jen jde. Nejen dnes," napsala bývalá moderátorka DVTV.

Fotku svého zesnulého otce přidal na Instagram také partner Emmy Smetany, Jordan Haj.