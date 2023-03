Hvězda Kukaček Barešová jde z role do role: Kvůli depresím si sáhla na dno

Zdroj: Profimedia

Denisa Barešová na sebe strhla pozornost široké veřejnosti díky roli v seriálu Kukačky. Tato vycházející hvězda už má ale na kontě celou řadu dalších úspěchů. Ačkoliv má herečka našlápnuto na kariéru snů, v minulosti si sáhla na dno kvůli depresím.

Denisa Barešová vystudovala Gymnázium a hudební školu hl. m. Prahy, obor zpěv. V dětství byla členkou Dismanova rozhlasového dětského souboru a jako malá se objevila na prknech Národního divadla v roli Adélky v inscenaci Jana Antonína Pitínského Babička.

Po třetím ročníku gymnázia byla Denisa přijata na obor herectví Katedry činoherního herectví Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze. Během maturitního ročníku zároveň studovala DAMU, které v roce 2018 dokončila s Cenou Jiřího Adamíry.

Později pak působila v uměleckém uskupení OLDstars a od roku 2018 do června 2021 byla v angažmá ve Švandově divadle na Smíchově. Z divadla se Barešová přesunula také do seriálů a začala dostávat i filmové role a v roce 2021 získala cenu Thálie pro činoherního umělce do 33 let. Česká verze časopisu Forbes ji navíc v roce 2022 zařadila mezi 30 pod 30 aneb třicítku talentovaných osobností napříč obory do třiceti let věku. Cesta za slávou ale mnohdy nebyla jednoduchá a to zvlášť proto, že hvězda bojuje s psychickým onemocněním.

Za pomoci medikace se to zmírnilo

Poprvé se deprese u Denisy Barešové objevily v době, kdy dokončila studium na DAMU a rozešla se s přítelem. "Svůj první vztah jsem měla dost náročný, zásluhou nás obou, oba jsme byli náročnými partnery. Po ukončení školy jsem spadla do hlubokých depresí, s nimiž jsem si dlouho nevěděla rady. Začala jsem chodit na psychoterapie, které mi sice v něčem pomáhaly, ale jenom tehdy, když mi bylo nejhůř," svěřila se herečka v rozhovoru pro iDnes.

Totální kolaps pak hvězda zažila s příchodem války na Ukrajině. "To byl takový poslední hřebíček do rakve, kdy už jsem vůbec nedokázala fungovat. Ostatní to o mně moc nevěděli, co se práce týče, vždycky jsem se nějak kousla a udělala, co bylo potřeba, ale pak jsem přišla domů a byla jsem zase úplně zničená," zavzpomínala Barešová a dodala, že v tomto nejhorším psychickém období natáčela druhou sérii Kukaček a současně také film Její tělo. Denisa prý byla při natáčení snímku natolik psychicky a fyzicky vyčerpaná, že musela během pauz odbíhat do pražské nemocnice na vitamínové infuze.

"V době těchto dvou natáčení jsem cítila tak velkou zodpovědnost, že jsem v noci nemohla spát, budily mě panické ataky, bála jsem se, abych třeba nezaspala. Je to ta forma deprese, kdy cokoliv udělat vyžaduje ohromné úsilí, včetně toho, dojít si na záchod. Ležím v posteli paralyzovaná, nejde mi vylézt ven a nejsem schopná ani zvednout telefon a někomu zavolat. Nevím, co bych tomu člověku povídala, prostě prázdno. Ale za pomoci medikace se to hodně zmírnilo," uzavřela.

Barešová je vycházející hereckou hvězdou české scény