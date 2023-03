Denisa z MasterChefa bojuje s rakovinou: Po operaci přišla zdrcující zpráva

Zdroj: Se souhlasem Denisy Cziglové

Nadaná kuchařka Denisa Cziglová, kterou diváci znají z kuchařské soutěže MasterChef Česko, kde se objevila v roce 2019, prožívá ty vůbec nejtěžší chvíle. Před časem jí byla totiž diagnostikována rakovina mozku. Denisa v posledních dnech podstoupila operaci, která jí měla konečně pomoci. Jenže po zákroku se sympatická kráska dozvěděla to, čeho se nejvíce bála.

Krásná účastnice kuchařské show MasterChef Denisa Cziglová dříve na svém Instagramu sdílela hlavně nejrůznější recepty, v posledních měsících je ale vystřídaly smutné příspěvky. Jak totiž Denisa před časem přiznala, bojuje s rakovinou mozku. I když si v jednu chvíli myslela, že nad zákeřným onemocněním vyhrála, rakovina se vrátila. A to v ještě větší síle.

Ztratila základní schopnosti

Po operaci prožívala Denisa muka. Ze dne na den ztratila schopnost mluvit, číst i psát. To se ale naštěstí začalo časem lepšit. „Jak stačí málo od života, když můžete mít tu radost a jste šťastní za tu maličkost. Moc vám děkuji za zprávy, že na mě myslíte a držíte mi palce, jste úžasní,” vzkázala Denisa svým příznivcům na sociální síti.

A ti tak možná získali společně s ní naději, že se vše obrátí zase k lepšímu. Jenže manžel Denisy, Roman, následně na to přišel se smutnou zprávou, kterou nikdo nečekal.

Jeden z nejagresivnějších nádorů

„V pondělí Dendu konečně pustili z nemocnice, naštěstí se řeč a tak dále celkem dobře zlepšily a můžeme zase komunikovat. Bohužel tím zatím končí dobré zprávy. Výsledky z histologie naneštěstí potvrdili to, čeho jsme se všichni nejvíc obávali. Evžen v hlavě se přeměnil ze stage 3 na stage 4 Glioblastom. Jedná se o jeden z nejagresivnějších nádorů a léčba je velmi složitá a musí probíhat co nejdříve. Bohužel jsme se museli s touto realitou smířit, v tuto chvíli vám prostě nic jiného nezbyde. Přesto věříme, že i s touto potvorou dokážeme bojovat všemi dostupnými prostředky,” napsal Roman na Instagram a zároveň doplnil, že bude léčba velmi nákladná. Proto se rozhodl uspořádat sbírku, která by celé jeho rodině velmi pomohla.