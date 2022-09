Denisa Dvořáková už není sama: S Prachařem má dobré vztahy i po rozchodu

Zdroj: Profimedia

Denisa Dvořáková byla první žena, se kterou randil Jakub Prachař po rozchodu s Agátou Hanychovou. Vztah s modelkou ale herec nikde neprezentoval a odmítal se o něm bavit v médiích. Dokonce se spekulovalo, že nařídil Dvořákové, aby žádné společné snímky nesdílela. Jak na románek s Prachařem vzpomíná celosvětová vítězka Elite Model Look?

Denisa Dvořáková a Jakub Prachař se seznámili v době, kdy se rozpadal hercův vztah s Agátou Hanychovou. Manželství bylo poznamenané opakovanou nevěrou ze strany influencerky a její muž proto neměl zábrany navázat kontakt s krásnou modelkou.

Hanychová se tehdy o novém vztahu svého muže dozvěděla z médií a nebyla z něj dvakrát nadšená. Dvořáková s Prachařem randila téměř rok, oba si ale celou dobu bedlivě střežili své soukromí.

O herci je známo, že si přísně hlídá své osobní záležitosti a Agátě Hanychové údajně dokonce zakazoval sdílet fotky jejich dcery na internet.

Nového přítele tají stejně jako Prachaře

Ačkoliv by se mohlo zdát, že nezveřejňovat společné fotky bylo hlavně přáním Jakuba Prachaře, jeho ex Denisa Dvořáková to vidí stejně. Sama totiž nerada sdílí osobní věci na sociální sítě a podobně jako Prachaře, tají i svého nového partnera, který není ze showbyznysu.

"Ano, mám přítele. Není důležité, aby se mnou cestoval. Bývám teď maximálně tři dny v týdnu pryč, pokud nejde o větší focení. Je právě hezké, že když jsem mimo domov, pak se na sebe víc těšíme," svěřila se modelka Blesku.

Dvořáková prý s Prachařem udržuje přátelské vztahy i po rozchodu. "Vycházíme spolu skvěle, potkali jsme se na festivalu i s jeho novou přítelkyní, oba jsou fajn. Už je to dost dlouho, co jsme se rozešli a není důvod se nebavit," dodala Denisa, která je po boku nového muže konečně šťastná.

Denisa Dvořáková se nedávno vrátila z Řecka, kam odjela se svým novým partnerem