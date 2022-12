Denisa Nesvačilová je po kopačkách od Kolečka na dně: Zničil jí pověst a lhal jí

Zdroj: Profimedia

Petr Kolečko se po provalené nevěře s herečkou Denisou Nesvačilovou opět vrátil k Anetě Vignerové, se kterou má syna Jiříka. Scenárista ale podle nových informací vztah s milenkou neukončil sám a o rozchodu se herečka dozvěděla teprve z bulváru.

Poté, co byl Petr Kolečko přistižen v centru Prahy po boku Anety Vignerové, začalo se ihned spekulovat, zda si k sobě náhodou rodiče dvouletého Jiříka opět nenašli cestu.

"Vážím si toho, že k sobě s Anetou po tom všem nacházíme opět cestu a dokážeme se mít rádi. Vážím si i její statečnosti v poslední době. Uvědomil jsem si, že rodina je nejcennější, a věřím, že zas rodina budeme," přiznal nakonec Kolečko magazínu Showtime.

Informaci následně potvrdila i Vignerová. "Myslím, že to je na dobré cestě. Přece jenom je to otec mého dítěte, něco jsme spolu prožili. Některé věci se v životě dějí a občas to chce třeba i nějaký ústupek a možná i čas, aby si je lidi uvědomili. Zatím je to docela citlivé, takže ani já nevím, co k tomu moc říct," sdělila modelka. Kdo ale o návratu hrdliček nic netušil, byla údajně Kolečkova milenka, Denisa Nesvačilová. Scénárista ji prý do poslední chvilky vodil za nos.

Má zkaženou pověst

Denisa Nesvačilová podle svědectví kamaráda z okolí Petra Kolečka údajně dala scénáristovi nůž na krk a ten se následně vrátil k Anetě Vignerové. "Řekla mu, že takhle to dál nejde, že si musí jednou provždy konečně vybrat, s kterou z nich chce být. Petr se nezdá, ale tohle kategoricky odmítl, že se v žádném případě nenechá vydírat, tlačit do kouta, že na takové jednání není zvyklý a že je tedy konec. Přepočítala se. Chtěla, aby si vybral, a on si tedy vybral. Jen jinak, než doufala," tvrdil zroj webu Extra.

Podle známého Nesvačilové ale vše bylo jinak. "Denisa do poslední chvíle vůbec netušila, že Petr se vrací k Anetě. Kolečko to celou tu dobu hrál na obě strany. Byla mimo Prahu, když to v ShowTime na Primě odvysílali, a ještě krátce předtím jí Petr posílal esemesky plné srdíček. Proto je teď naprosto, ale naprosto v p*deli a nedokáže to rozdýchat," překvapil novou verzí příběhu známý herečky.

"Je bez chlapa a ještě má zkaženou pověst, lidi ji mají za rozvracečku rodiny. Denisa je přitom čistá duše. Vím to, známe se dlouhá léta. Kolečko to na ni zkoušel už dřív, ale odolávala, protože měl ženu a dítě. A podlehla mu, až když ji přesvědčil, prakticky přísahal, že s Anetou už nemá půl roku nic společného. Chuděra do toho spadla úplně nevinně. A teď ji v tom Kolečko ještě vykoupe takovým ponižujícím prohlášením, aniž by měl charakter varovat ji aspoň předem," dodal informátor rozhořčeně. Jak na tyto nové zprávy zareaguje Aneta Vignerová, je zatím ve hvězdách. Modelka už totiž plánuje s Kolečkem společné Vánoce, tak se necháme překvapit, zda jí představa rodinné idylky po boku nevěrného scénáristy vydrží.

Vignerová dala Kolečkovi druhou šanci