Nesvačilová a detaily oslavy: Dárky, zamluvená restaurace a reakce Kolečka!

Petr Kolečko je už pár dní ženatý muž, ani veselka ale nebyla důvodem k tomu, aby ukončil poměr s Denisou Nesvačilovou. Zatímco se scenárista ženil, jeho milenka mu chystala opulentní oslavu narozenin. Místo toho ale zrzavé herečce opět zbyly jen oči pro pláč.

Petr Kolečko svým přebíháním mezi dvěma ženami už několik měsíců baví celý národ. Scenárista jakoby se inspiroval svým filmem Zbožňovaný, kde hlavní hrdina udržuje téměř čtyřicet let poměr s manželkou i milenkou současně a podobný scénář Kolečko provozuje i v reálném životě.

Na začátku března už to vypadalo, že si přelétavý umělec konečně vybral. Vítězkou boje o lásku se tehdy na krátký čas stala Denisa Nesvačilová, s níž se promenádoval na rudém koberci ruku v ruce, o dva týdny později už zase bylo vše jinak.

14. března se Kolečko tajně oženil s matkou svého syna Jiříka, Anetou Vignerovou a šokoval tím nejen veřejnost, ale také svou "druhou" partnerku Nesvačilovou. Ta o veselce neměla ani tušení a mezitím doma chystala pro svého miláčka romantickou oslavu jeho narozenin.

Původně si chtěl vzít Nesvačilovou

I když se Petr Kolečko oženil, ukončit poměr s milenkou Denisou Nesvačilovou pro něj evidentně nebylo jednoduché ani po svatbě. Na konci března totiž scenárista oslavil 39. narozeniny a zamilovaná Denisa Nesvačilová pro něj naivně chystala party, ačkoliv už byl umělec dva týdny v chomoutu.

Podle informací Blesku herečka nakoupila dárky a dokonce zamluvila restauraci, Kolečko ale na poslední chvíli vše zrušil a narozeniny místo s Denisou oslavil se svou manželkou Anetou Vignerovou a jejich synem. Dle reakce lze soudit, že Kolečka oslava od Nesvačilové příliš nezajímala.

Nesvačilová se klasicky vše dozvěděla až z tisku a následně se nervově zhroutila. Původně totiž Petr údajně požádal o ruku právě svou zrzavou milenku a dokonce už měli termín veselky. Mezitím ale došlo k ostrým hádkám mezi Kolečkem a Nesvačilovou, která ho dokonce pořezala nožem, a to mělo rozhodnout o tom, kdo nakonec získal srdce záletníka. I když ale dostala herečka další pomyslnou facku, stále je do svého pana božského po uši zamilovaná a ihned by mu dala další šanci.

"Denisa ho miluje, kdyby jí teď zavolal a řekl, že bude s ní, všechno mu zase odpustí," sdělil nám zdroj z okolí Nesvačilové. Necháme se tedy překvapit, zda Kolečko skutečně konečně zakotvil u jedné ženy, nebo jeho milostné eskapády budou ještě pokračovat.

Kolečko se ženil s pořezanou rukou od milenky