Denisa Nesvačilová našla nejlepší lék na zlomené srdce: Zavalila se prací

Společná noc Anety Vignerové a jejího bývalého partnera Petra Kolečka udělala fanouškům této dvojice velkou radost. Nadšením do stropu z ní ale rozhodně neskákala Denisa Nesvačilová, se kterou se dal Kolečko dohromady před pár měsíci. Ta se nyní snaží na obrovskou křivdu zapomenout a rozhodla se naplno zaměstnat své tělo i mysl.

Vztah modelky Anety Vignerové a Petra Kolečka momentálně vypadá jako jeden velký chaos. Nejdříve se dvojice v srpnu letošního roku rozešla a režisér začal randit s herečkou Denisou Nesvačilovou. Po několika málo měsících ale přišel další zvrat. Fotoreportéři z eXtra.cz totiž před pár dny přistihli Kolečka opět ve společnosti Vignerové a z fotografií, které během jejich nočního dostaveníčka vznikly, je patrné, že nad sklenkou rozhodně neprobírali jen věci týkající se jejich společného syna Jiříka. A aby toho nebylo málo, dvojice nad ránem pražský bar společně opustila jedním taxíkem a odjela neznámo kam. Okamžitě se proto začalo spekulovat o tom, že se k sobě dvojice vrátila.

Rána pro Nesvačilovou

Jenže nová partnerka Petra Kolečka, Denisa Nesvačilová, byla podle všeho přesvědčena o tom, že je jeho vztah s Vingerovou už jen minulostí, a tak ji jejich společná noc srazila na kolena. Podle informací Blesku se dokonce Nesvačilová po zveřejnění zmíněných fotografií zachycujících vzájemnou náklonnost Kolečka a Vignerové zhroutila.

Plné ruce práce

Jak uvedl web Expres, Petr Kolečko se skutečně vrátil k Anetě Vignerové a Nesvačilové tak zbyly jen oči pro pláč. Snaží se ale nad neúspěšným vztahem nesmutnit a energii, kterou by věnovala do vzpomínání na vztah s Kolečkem, se rozhodla investovat do práce. Denisa Nesvačilová momentálně září v muzikálu Biograf láska a pracovní zápřah tedy nemohl přijít ve vhodnější dobu. „Během tří dnů pětkrát tahle úžasná nálož emocí. Děkuju, že můžu. Biograf láska je zkrátka obrovská láska,” napsala herečka na svém Instagramu. Nejde ale je o divadlo. Kromě něj totiž natáčí i seriál Dobré zprávy. Snad jí tedy práce pomůže zažehnat toto nepříjemné období.