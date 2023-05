Do romantických Athén měla jet s Kolečkem: Nesvačilová utíká do zahraničí

Zdroj: Foto CNC: Marek Pátek / CNC / Profimedia

Denisa Nesvačilová má za sebou bouřlivý románek s dnes již ženatým scenáristou Petrem Kolečkem. Nešťastná láska se na herečce viditelně podepsala. Výrazně zhubla a poté, co ji umělec ze dne na den odkopl, se věnuje hlavně práci, aby na vše zapomněla. Nyní si zrzavá milenka Kolečka chce odjet odpočinout do ciziny.

Denisa Nesvačilová dlouhé měsíce hrála lidově řečeno druhé housle v milostném trojúhelníku mezi ní, Petrem Kolečkem a Anetou Vignerovou. Scenáristovo střídání partnerek, podle kterých by z fleku mohl vzniknout román z červené knihovny, nakonec skončil tajnou svatbou Kolečka s Vignerovou.

Pro herečku byly kopačky od přelétavého umělce šokem, jelikož spolu plánovali dovolenou, budoucnost a dokonce veselku, která měla proběhnout v květnu. Místo toho ale Nesvačilové zůstaly jen oči pro pláč.

Po bolestivém rozchodu se zrzavá hvězda naplno vrhla do pracovních povinností, aby alespoň trochu zapomněla na zradu milovaného muže, což se jí poměrně daří. Pohublá herečka chce nyní prchnout na pár týdnů ze země, aby už nepříjemnou životní etapu definitivně ukončila.

Utéct od všeho

Nelze přehlédnout, že Denisa Nesvačilová se v poslední době doslova ztrácí před očima. Sama říká, že za to může stres, premiéra a celková únava. V budoucnu si ale herečka chce odpočinout a věnovat se především sobě, rodině a svému psovi, o kterého se často stará její maminka, jelikož Nesvačilová je pracovně vytížená. Až práce opadne, chce vyrazit na dovolenou ideálně do zahraničí.

Tam měla ostatně odjet s Kolečkem, ale to se nestalo. „Asi dvanáct hodin předtím, než jsme měli odletět na romantický pobyt do Athén, mi před dvojákem v divadle napsal, že se necítí na odlet, že neví, co bude, a že potřebuje být na pár dní sám, protože je toho na něj hodně,“ citoval její slova deník Sedmička.

„Dvacet čtyři hodin poté, co jsme měli odletět, se oženil se svou bývalou partnerkou,“ dodala smutně. Doufejme, že kolečko nepříjemných událostí už pro Nesvačilovou definitivně skončilo. Je jasné, že její dovolenkovou destinací Athény nebudou. To by jí až příliš připomínalo minulost.

Nesvačilová se v poslední době soustředí hlavně na svou kariéru