Nesvačilová se nestačí divit: Po společné noci Vignerové a Kolečka se zhroutila

Ještě před pár dny se zdálo, že se Anetě Vignerové úspěšně daří překonávat rozchod s režisérem Petrem Kolečkem a jeho relativně krátký vztah s herečkou Denisou Nesvačilovou ji nechává chladnou. Jenže nakonec přišel obrat o 180 stupňů, který nikdo nečekal. Vignerová totiž s Kolečkem strávila noc. A Nesvačilové zůstaly oči jen pro pláč.

Když se Aneta Vignerová dozvěděla, že její dlouholetý partner spočinul v náručí herečky Denisy Nesvačilové, zhroutil se jí svět. Následně se i se synem odstěhovala z Kolečkova domu a našla si nové bydlení. Zdá se však, že necelé tři měsíce po rozchodu si režisér a scenárista uvědomil, že udělal velkou chybu. Před pár dny totiž strávil podle webu eXtra.cz večer se svou bývalou partnerkou a z fotografií, které zmíněná redakce přinesla, bylo patrné, že k sobě má dvojice opět velmi blízko.

Nečekaný obrat

Ještě před několika týdny přitom modelka v rozhovoru pro super.cz tvrdila, že je s Kolečkem v kontaktu jen kvůli jejich synovi Jiříkovi. „Že bychom spolu chodili na obědy, tak to nehrozí,” tvrdila. Pod rouškou noci se ale nyní bavili královsky. Kdo však z jejich večerního dostaveníčka neměl radost, byla Denisa Nesvačilová. Ta se prý dokonce podle informací Blesku po společném večeru svého partnera a jeho ex zhroutila.

Smazaný vzkaz

Aneta Vignerová ovšem tvrdí, že k žádnému obnovení vztahu nedošlo a s Kolečkem na sebe v baru narazili jen náhodou. „Nezpochybňuju, že toho člověka mám ráda, ale to setkání opravdu nebylo plánované,” tvrdila. Její slova by tak mohla na jednu stranu působit pro Nesvačilovou jako útěcha, to by však Vignerová nesměla sdílet na sociální síti zvláštní vzkaz.

Na Instagramu se se svými sledujícími podělila o Kolečkovu rozhlasovou hru s názvem Učitel malby a k ní přidala podivný komentář. „Není to o mně. Ale nějak více ho chápu. Tohle je skvělý… Možná jsem si málo uvědomila, jak skvělý ke mně je. Celkově je,” napsala tajuplně Vignerová a lidé tak mohli jen spekulovat, co se svými slovy snaží říct. Krátce na to ovšem zvláštní příspěvek smazala.