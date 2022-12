Denisa Nesvačilová riskuje kariéru: Vztah s Kolečkem ohrozí její práci

Zdroj: Profimedia

Denisa Nesvačilová možná nakonec získala scenáristu Petra Kolečka jen pro sebe, zároveň si tím ale zavařila na poli práce. Dříve oblíbená herečka si na své cestě za láskou udělala několik nepřátel a ztratila sympatie i u diváků. Otázkou proto zůstává, nakolik se její soukromí život odrazí na jejích pracovních příležitostech.

Vypadá to, že se režisér a scenárista Petr Kolečko konečně rozhodl, koho chce mít ve svém životě. A matka jeho syna Jiříka, Aneta Vignerová, se kterou se ještě nedávno pokoušel o slepení vztahu, to není. Přednost před ní dal herečce Denise Nesvačilové, kvůli níž Anetu v srpnu letošního roku opustil. Denisa Nesvačilová se tak může tetelit blahem. Zatímco ale v osobním životě boduje, v tom pracovním ji nejspíš moc úspěchů nečeká.

Velká otázka

Pro redakci eXtra.cz promluvil člověk z televize Prima, na jejíž obrazovkách Nesvačilová září v několika seriálech. A herečce rozhodně nemaluje zářivou budoucnost. „Tohle je rodinná televize a většina televizního národa, který tvoří často divačky, Denisu nyní nesnáší. Rozvrátí rodinu a ještě si na křest dětské knihy přijde po boku milence. Na člověku s takhle zkaženou pověstí se nedá stavět propagace seriálů, takže je opravdu velká otázka, jestli se Denisa na Primě dočká v budoucnu i dalších spoluprací,” uvedl zdroj s tím, že si myslí, že si Nesvačilová už na televizi neškrtne.

Varování

Aneta Vignerová se z rozhodnutí Kolečka nijak nehroutí a situaci bere takovou, jaká je. Přesto ale na sociální síti přiznala, že cítí zradu a že pro svého bývalého partnera a jeho novou lásku nemá pochopení. Kromě toho se také rozhodla Nesvačilovou před Kolečkem varovat. „Abychom trošku byli v obraze, tady proběhly skoro zásnuby a prodávání baráku a kdesi cosi, abychom si vytvořili svoje nové a pevné zázemí,” vyjmenovávala modelka, co všechno ji před několika málo týdny Kolečko nasliboval. „Takže jenom chci, aby, kdyby se na to třeba nějaká dotyčná osoba dívala, která si myslím, že se na to dívat bude, tak aby věděla, s kým má co dočinění. Ještě to bude tvrdý,” dodala bez servítek Vignerová, která evidentně nevěří, že vztah Kolečka a Nesvačilové bude pohádkový.