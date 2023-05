Nesvačilová se vyjádřila k rozchodu s Kolečkem: Vysvětlila i incident s nožem

Zdroj: Profimedia

Denisa Nesvačilová o vztahu s Petrem Kolečkem nikdy nemluvila, pár týdnů po definitivním rozchodu a sňatkem svého ex s Anetou Vignerovou ale prolomila hradbu mlčení. Promluvila o bolesti, pevném poutu i podivné incidentu s nožem.

Dění kolem režiséra a scenáristy Petra Kolečka, který několik měsíců pendloval mezi modelkou Anetou Vignerovou a herečkou Denisou Nesvačilovou, sledovaly tisíce lidí. A ty pak byly překvapeny i z finálního rozuzlení, kdy si Kolečko zničehonic vzal za manželku právě Vignerovou a Nesvačilové zůstaly jen oči pro pláč. Herečka držela několik měsíců jazyk za zuby a vztah s Kolečkem nijak nekomentovala. Nyní ale konečně řekla, jak celou situaci vnímá.

Krásný vztah

I když neměl vztah s Kolečkem pro Denisu Nesvačilovou šťastný konec, ničeho, co se v posledních měsících stalo, nelituje. „Možná se tomu budou mnozí divit, ale toho, co jsem zažila s Petrem, nelituju. Měli jsme nádherný a hluboký vztah, byli jsme na sebe tak napojení, jako jsem nebyla nikdy s nikým,” nechala se slyšet v rozhovoru pro časopis Exkluziv s tím, že si velmi rozuměla i s Petrovými dětmi. O to bolestivější pro ni rozchod je. Navzdory tomu však přeje své bývalé lásce a jeho manželce hodně štěstí a lásky.

Není čas truchlit

Smutkem se ale rozhodně nenechává pohltit. Ostatně na smutnění nemá ani čas. „Každý den od desíti do tří zkoušíme extrémně těžký text, po zkoušení jezdím do dabingového studia nebo ještě hrát do divadla,” prohlásila extrémně vytížená herečka.

Kromě toho také prozradila, že se dočkala od mnohých obrovské podpory. Zatímco na začátku vztahu herečka čelila nechutným útokům, ve kterých jí lidé vyčítali, že zničila Anetě Vignerové rodinu, po rozchodu s Kolečkem se jí mnozí zastávají. „Od konce března, kdy se objevily ty nejhorší zprávy, mi za dva dny přišlo osmnáct a půl tisíce zpráv. Z toho byly asi jen čtyři negativní,” řekla herečka, na kterou lidé změnili názor.

A bez odpovědi nenechala Denisa Nesvačilová ani otázku týkající se relativně nedávného incidentu, ze kterého Kolečko odešel z obvázanou rukou. „Nikdo nikoho nenapadl, což je patrné i z Petrova vyjádření do médií. Stala se nešťastná náhoda, kterou bych nerada víc rozpitvávala,” utnula herečka spekulace a dodala, že za vším stála zkrátka jen neopatrnost a kvalitní ostré nože.