Známý Nesvačilové o ní i Kolečkovi: Denisa je mimo, on furt paří a oběma jim lže

Denisa Nesvačilová se zamilovala do zadaného scenáristy Petra Kolečka a jejich milostný trojúhelník s Anetou Vignerovou už nějaký ten pátek baví celé Česko. Krásky se o umělce veřejně přetahují a z dění posledních dní to vypadá, že se Kolečko stále nerozhodl, s kým chce vlastně tvořit pár. Šípu se podařilo získat exkluzivní svědectví z okolí herečky, které tvrdí, že je Denisa po uši zamilovaná a ačkoliv vidí, že jí tvůrce úspěšných seriálů lže, nedokáže si pomoci.

O románku Denisy Nesvačilové a Petra Kolečka se Aneta Vignerová, která má se scenáristou syna Jiříka, dozvěděla z bulváru. Modelka následně dala svému partnerovi druhou šanci a dokonce naznačila, že ji Kolečko požádal o ruku.

Rodinná idylka ale dvojici dlouho nevydržela, jelikož se umělec opět zapomněl v náruči vášnivé zrzky Nesvačilové, která ho nechtěla tak snadno nechat odejít.

Nakonec to vypadalo, že Petr Kolečko zakotvil právě u sexy herečky, dokud ale nepřišla první ostřejší hádka, a to opět kvůli Vignerové. Ta totiž svému ex měla posílat nahé snímky a vypisovat mu, čímž Nesvačilovou vytočila a následně došlo mezi ní a Kolečkem k ostrému střetu, který vyvrcholil v napadení nožem. Scenárista se sice snažil záležitost zamést pod koberec a veřejně tvrdil, že k řezným ranám na ruce přišel omylem při vyklízení myčky, brzy se ale ukázalo, že příběh má dvě verze a temperamentní Denisa si pouze doma vyříkávala s partnerem účty. Zdroj z okolí Nesvačilové nám prozradil, že nese celou kauzu velice těžce.

Je paranoidní

"Denisa je v poslední době mimo. Z celý tý situace. Je sledovaná. Už z toho začíná být paranoidní, občas mele úplně z cesty," svěřil se naší redaktorce zdroj z okolí Denisy Nesvačilové, který si z pochopitelných důvodů přál zůstat v anonymitě.

"Petr jim oběma lže, jak Denise, tak Anetě," dodal s tím, že herečka je do Kolečka po uši zamilovaná, a proto není schopná z toxického vztahu odejít.

"Nerad bych to více rozebíral, ale co se u nich děje, je naprosto šílený. Petr neustále paří, je to jeden obří mejdan, a pak se to zvrtává ve velice nebezpečné hádky," uzavřel nás informátor. Nezbývá než doufat, že tento milostný pletenec nakonec nebude mít pro nikoho z aktérů tragické následky.

