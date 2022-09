Nesvačilová vyvrací slova o nevěře: S Kolečkem si začala, až když byl volný

Zdroj: Profimedia

Nečekaná zpráva o tom, že se režisér Petr Kolečko a jeho partnerka Aneta Vignerová rozešli, překvapila snad všechny. Obočí ale zvedají i okolnosti konce jejich vztahu, neboť se ve svých verzích dnes už bývalí partneři tak docela neshodují. O tom, co se vlastně stalo, se nyní rozhodla promluvit i herečka Denisa Nesvačilová, se kterou Kolečko nově tvoří pár.

Petr Kolečko před nedávnem pro Blesk potvrdil spekulace o tom, že je jeho vztah s Anetou Vingerovou minulostí. „Soužití muže a ženy je problematické, navíc u takových osobností, jako jsem já a Aneta, obzvlášť. Už delší dobu to opravdu problematické bylo a rozchod byl na spadnutí. Ani jeden jsme ve vztahu nebyli šťastní,” uvedl režisér, který vzápětí přiznal, že se dal po rozchodu dohromady s herečkou Denisou Nesvačilovou, s níž pracoval na několika projektech.

Vignerová to vidí jinak

Jak ovšem vyplývá z vyjádření jeho bývalé partnerky, modelky Anety Vignerové, za rozpad vztahu podle ní může právě Nesvačilová, se kterou měl mít Kolečko poměr ještě v době, kdy tvořili pár. „Partnerské problémy se řeší s partnerkou, a ne s jinou partnerkou. Když je někomu špatně ve vztahu, máte to řešit s někým, kdo je k tomu oprávněný, a ne, aby si vylíval srdce v jiné posteli,” řekla rázně Vignerová pro eXtra.cz. Podle modelky navíc Kolečko hovoří o problémech ve vztahu jen pro to, aby zakryl své nekalé úmysly.

„Nechci být v pozici, že bych na někoho kydala špínu, to opravdu ne, na druhou stranu poslouchat slova, že to bylo delší dobu špatné, když se to pak řeší s někým jiným někde jinde, to se mi taky nelíbí,” dodala ještě.

Žádná křivda

Co se mezi dvojící skutečně stalo, ví pravděpodobně jen oni dva. Možná tři. Své slovo totiž řekla i Nesvačilová, která se brání nařčení, že by Kolečka odlákala od rodiny a byla důvodem jeho rozchodu. „Oba jsme do vztahu vstupovali jako svobodní lidé, nikomu se nestala žádná křivda,” vzkázala do světa skrz primácký pořad Showtime Nesvačilová.