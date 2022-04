Denisa Nesvačilová si sáhla na dno: Devět hodin v maskérně a migréna z ufona

Zdroj: TV NOVA

Na televizní obrazovky míří šestá epizoda oblíbeného pořadu Tvoje tvář má známý hlas a jako vždy nebude nouze o zábavu. Denisa Nesvačilová se převtělí do zeleného ufona jménem El Chombo a opět to pořádně rozjede. S odstupem ale přiznává, že si při této proměně sáhla na dno svých sil.

V neděli večer uvidí diváci televize Nova další epizodu show Tvoje tvář má známý hlas. Bavit je bude opět úžasná osmička účinkujících složená z Moniky Absolonové, Václava Kopty, Ivy Kubelkové, Saši Rašilova, Denisy Nesvačilové, Martina Careva, Nikity Machytkové a Denise Šafaříka.

Denisa Nesvačilová během dosavadní cesty soutěží předvedla neuvěřitelně pestrou škálu nejrůznějších proměn. Připomeňme si například Jennifer Lopez, Františka Ringo Čecha, Britney Spears nebo Jiřího Korna.

Aby toho nebylo málo, v šesté epizodě si střihne roli ufona. Herečka totiž bude mít za úkol ztvárnit zelenou příšerku jménem El Chombo. Videoklip k písni Dame Tu Cosita má na YouTube bezmála 4 miliardy zhlédnutí a Denisa si při přípravě legendárního čísla užila velice nepříjemné okamžiky.

Denisa Nesvačilová v minulém kole ztvárnila Jiřího Korna

Devět hodin v maskérně a ukrutné bolesti hlavy

Nejtěžší část celého vystoupení byla příprava v maskérně, kde Denisa Nesvačilová strávila téměř devět hodin v kuse.

"Původně jsem si myslela, že je to ještěrka, ale nikoli. Když jsem toto vystoupení začala nacvičovat, zjistila jsem, že je to spíš mimozemšťan, takže jsem to vlastně tak trochu já," směje se herečka.

"Musím přiznat, že poslední hodiny v maskérně pro mě byly už hodně psychicky i fyzicky náročné. Začínali jsme lepením vysokého čela, které mi v průběhu začalo padat na oči, takže jsem ho jimi musela držet, aby se nezhroutilo úplně. Hlava mě z toho začala bolet jako snad nikdy v životě. Nakonec jsme ale ve spolupráci s trpělivým a profesionálním týmem vše dovedli ke zdárnému konci a já doufám, že i k divácky nezapomenutelnému vystoupení," věří Nesvačilová a doufá, že už se podobným zážitkům v dalších kolech vyhne. Jak se nakonec herečce vystoupení povedlo, se můžete podívat již nyní na Voyo nebo v neděli od 20:20 na TV Nova.

Denisa Nesvačilová předvádí v show skvělé výkony