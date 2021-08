Hvězdy z Ordinace mají dceru: Jak zvládají výchovu dvou dětí?

Manželé Děrgelovi, které pravidelně vídáme v Ordinaci v růžové zahradě, se podruhé stali rodiči. K pětiletému Vavřinci na svět přivítali další holčičku. A protože oba pracují na stejném projektu, bez pravidelné pomoci by se zřejmě neobešli. Jak jim jde péče o domácnost a dvě malé děti?

Zatímco během pandemie si herecký pár užíval společně strávený čas, o letních prázdninách už musí dohánět koronavirovou pauzu. „Teď to bude náročné," potvrdila pro Super Markéta, která v seriálu hraje společně s Patrikem. Herečka přiznává, že na natáčení se musí vždycky připravovat naplno. „Učíme se spolu texty, v tom máme výhodu, ale situace vznikají až na place. Učím se každou volnou chvíli, texty nosím s sebou a kdykoliv je možnost, mám scénář před očima," popsala herečka pro Deník.

Uvidíme, co nám jednou řekne Vavřínek

A protože do rodiny k prvorozenému chlapci přibyla ještě holčička, manželé se jistě musí pořádně otáčet. „Naštěstí máme hodné babičky a dědečky a úžasnou slečnu, která nám pomáhá hlídat, tak si myslím, že to docela zvládáme. Spíš uvidíme, co nám na to řekne za pár let Vavřínek," připustila Markéta pro Deník a naznačila tak, že s Patrikem zřejmě nejsou doma tak často, jak by si možná přáli.

I když má herečka šťastnou a spokojenou rodinu, občas stejně pochybuje o tom, jestli jí výchova vůbec jde. „Mám o své mateřské roli pochybnosti. Snažím se dělat všechno dobře, ale někdy je to hrozně těžký. Myslím, že je to nejtěžší věc, jakou jsem zažila. Řekla bych, že moji rodiče si někdy myslí, že to moc dobře nedělám. Není mi to příjemné, na druhou stranu je to v mnoha ohledech cenná konfrontace," přiznala Markéta otevřeně. Zřejmě tak ale jenom upřímně pojmenovala to, co prožívá většina rodičů.

Snažíme se synovi vymezit hranice

Děrgelová připouští, že synovi nechává určitou volnost, která vede až k tomu, že se chová drze. „Na svůj věk je obrovsky komunikativní, má bohatou slovní zásobu. Dnešní doba přeinformovanosti vede k tomu, že jsou rodiče ve výchově ztracení. My jsme toho zářným příkladem. Balancujeme mezi snahou dát dítěti prostor, a zároveň mu vymezit hranice," popsala úskalí rodičovství herečka, která si zahrála ve filmu Akumulátor 1 nebo pohádce O pokladech.

Mladá maminka si zároveň uvědomuje, že děti potřebují řád, aby se měly o co opřít. „Děláme to nejlíp, jak umíme. Snad mi moje výchovné metody jednou neomlátí o hlavu. První dítě je takový pokusný králík, všechno se to na něm teprve učíme," řekla před časem pro Deník Markéta, která už před časem plánovala, že s dalším dítětem by se mohla více uvolnit. V tom jí teď, kdy porodila druhou dceru, jistě pomohou nejen rodiče, ale také chůva. Tu si manželé nemohou vynachválit.

Patrik se objevil v oblíbené soutěži Tvoje tvář má známý hlas.