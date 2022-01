Devadesátky a jejich symbol Ivan Jonák: Známý mafián zemřel sám a na mizině

Zdroj: Profimedia

Podnikatel Ivan Jonák je mnohými považován za jednu z nejvýraznějších českých osobností devadesátých let minulého století. A to rozhodně právem. O jeho klubu Discoland Sylvie v té době slyšel snad každý, navštěvovala jej řada známých osobností a Jonák si tak přišel na nemalé peníze. Kdysi známý bohém však později doplatil na své nekalé úmysly a zemřel zcela bez rodiny, přátel a s pár korunami v kapse.

Snad není člověka, který by alespoň jednou v životě neslyšel jméno Ivan Jonák. Kontroverzní postava devadesátých let na sebe uměla dobře upozornit a možná i proto se setkala s úspěchem, který jí mnozí záviděli. Kromě okázalého životního stylu si ale Ivana Jonáka mnozí pamatují hlavně jako člověka, který se často pohyboval na hraně zákona a několikrát i daleko za ní.

Discoland a luxusní večírky

Ivan Jonák nikdy nebyl žádným svatouškem a již před sametovou revolucí byl odsouzen k trestu odnětí svobody. Když se dostal z basy, vystřídal několik povolání. Pracoval například jako popelář, taxikář, vyhazovač anebo vekslák. Díky tomu si získal mnoho kontaktů, o kterých už tehdy tušil, že by se mu mohly v budoucnu hodit. A přesně to se také stálo. Právě s pomocí svých známých totiž v roce 1992 založil legendární klub Discoland Sylvie. Taneční klub se velmi brzy stal populárním místem pro nejvlivnější osobnosti té doby. V Discolandu se scházeli politici, zpěváci, policisté i zločinci. Známý klub měl zkrátka něco do sebe. Jonák svým hostům servíroval luxusní alkohol, občerstvení, kvalitní hudbu anebo třeba striptýz.

Díky své povaze, popularitě a pochopitelně také penězům začala o Jonáka projevovat zájem spousta krásných žen. A Jonák jim rozhodně neodolával. Rozešel se se svou manželkou a užíval si zkrátka všeho, co mu život nabízel. Jenže jeho manželka Ludvika chtěla společně s Jonákovým společníkem náhle Discoland prodat, což se podnikateli pochopitelně nelíbilo. Rozhodl se proto jednat.

Nájemná vražda

Chtěl se manželky zbavit, a tak si objednal její zabití. 7. dubna 1994 pak byla Ludvika Jonáková na pražském sídlišti Petrovice zastřelena. Jenže najednou se i Jonákovi začaly dít vskutku zvláštní věci. Někdo se totiž pokoušel zabít i jeho. Po dvou měsících od smrti manželky pod Jonákovým autem vybuchla výbušnina. Ta poškodila auto, ale Jonákovi se jako zázrakem takřka nic nestalo. Hned další den na něj neznámý útočník vystřelil. Podnikatel na poslední chvíli stačil otočit hlavou a kulka tak „jen” proletěla jeho tvářemi namísto spánků. Jonák přišel o značnou část chrupu, ale zůstal naživu. Později se ukázalo, že na jeho osobu útočil sám vrah jeho ženy, a to proto, že Jonák údajně za objednanou vraždu nezaplatil.

Ivan Jonák byl nakonec v roce 1996 za vraždu manželky odsouzen na 18 let vězení, sám ale až do konce svých dní tvrdil, že vraždu své manželky nikdy neobjednal. Kontroverzní podnikatel se na svobodu dostal v roce 2014. Jen necelé dva roky po svém propuštění však zemřel na komplikace spojené s cukrovkou. Ivan Jonák zemřel sám, bez rodiny a přátel a také bez peněz, kterých si v devadesátých letech tak rád užíval.

