Těžké chvíle Kryštofa Bartoše při natáčení Devadesátek: V nouzi mu pomohl Sokol

Zdroj: Profimedia

Na televizních obrazovkách se objevoval jen ve vedlejších rolích, dnes už ho zná celé Česko. Herec Kryštof Bartoš, který v megaúspěšném seriálu Devadesátky ztvárnil jednu z hlavních postav, zažívá obrovskou slávu. Natáčení pro něj ale nebylo vždy úplně jednoduché. Během vzniku kriminální minisérie se s ním totiž rozešla přítelkyně.

Ještě donedávna byl herec Kryštof Bartoš pro diváky poměrně neznámý. Objevil se v několika seriálech, avšak vždy jen v epizodních rolích. Neměl tak možnost všem ukázat, co v něm je. Jedinečnou příležitost ale dostal v seriálu z produkce České televize s názvem Devadesátky, kde vyhrál konkurz na jednu z hlavních rolí. A díky tomu, že se z kriminálky stal absolutní hit, který pravidelně k televizním obrazovkám nalákal až takřka neuvěřitelné množství diváků, se z Kryštofa Bartoše stala hvězda.

Roli chtěl od první chvíle

Jakmile si Kryštof Bartoš přečetl pár stránek scénáře, věděl, že roli prostě musí získat. Udělal pro to maximum a jeho snažení se mu nakonec vrátilo v podobě té nejlepší zprávy. Když mu tvůrci Devadesátek zavolali s tím, že úlohu policisty Tomáše Kozáka získal, pohltilo jej nadšení, těšení se a dobrá nálada.

„Byl jsem tak nadšený, že si dokonce pamatuji, že to bylo 28. října, měl jsem zrovna volna a byli jsme se na procházce s rodinou. Měl jsem radost jako malý kluk. Slavil jsem několik týdnů, možná měsíců. Zahájilo to opravdu dobré období,” nechal se herec slyšet v rozhovoru pro eXtra.cz.

Náročné natáčení

Záhy ale Kryštof Bartoš zjistil, že natáčení tak velkého projektu rozhodně není jen tak. Na tom se ostatně podepsala i pandemie koronaviru, kvůli které bylo nutné natáčecí plán značně upravit. Z původních čtyř měsíců, na něž bylo natáčení naplánované, se nakonec muselo všechno stihnout během dvou. „Mnohdy jsem neměl ani volno, bylo to velmi náročné. Když jsme pak šli ale do terénu a nenatáčeli jsme jen v budově, už jsme si to všichni užili,” popisoval vznik seriálu Bartoš, který si i skvěle sedl se svými hereckými kolegy.

Natáčení pro něj ale nebylo náročné jen z toho důvodu, že bylo velmi hektické, ale také kvůli bolestivému rozchodu, kterým si Bartoš prošel. „Bylo to nepříjemné, protože to bylo velmi nečekané. Nastěhovali jsme se do nového bytu, vkládal jsem do toho velké naděje a ona se po třech týdnech odstěhovala. Byli jsme spolu asi rok, ale bylo to velmi intenzivní, takže jsem z toho ke konci natáčení, kdy k tomu došlo, byl trochu skleslý,” vyprávěl Bartoš, co se v jeho životě událo. Z nejhoršího jej ale vytáhl Ondřej Sokol svým smyslem pro humor. „Když jsme se s přítelkyní v průběhu natáčení rozešli, to jsem ty vtípky na mou osobu nesl hůř, ale vlastně to člověku pomohlo se z toho dostat,” prohlásil ještě v rozhovoru Kryštof Bartoš.