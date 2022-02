Orličtí vrazi neměli slitování: Seriál Devadesátky ukázal další hrůzy z 90. let

Zdroj: Profimedia

Populární seriál z produkce České televize Devadesátky si už od prvního dílu drží obrovskou sledovanost. Mohou za to nejen skvělé obsazení a perfektně zvládnutá režie, ale také nejrůznější reálné kriminální případy z divoké doby devadesátých let, na kterých jsou jednotlivé epizody založeny. Jedním z takových případů jsou i vraždy Orlických vrahů.

Devadesátá léta minulého století byla minimálně v České republice nesmírně divokou dobou. Po sametové revoluci a otevření hranic se lidem náhle naskytla spousta příležitostí, jak si rychle vydělat velké peníze a dobře zabezpečit sebe i svou rodinu. Jenže tyto příležitosti v drtivé většině případů nebyly úplně legální. Nezřídka kdy byly dokonce až daleko za hranou zákona.

Mezi nejznámější organizované skupiny z tehdejší doby patří takzvaní Orličtí vrazi. Spolek čtyř mužů a jedné ženy vykonával vraždy převážně bohatých podnikatelů za účelem zisku. Mezi lety 1991 až 1993 se Orlickým vrahům podařilo připravit o život celkem pět lidí. Své označení skupina získala na základě toho, že těla svých obětí házela buď v pletivu nebo v sudech do Orlické přehrady.

První oběť

Za zrodem gangu stál Karel Kopáč, kterému ostatní přezdívali Karlos. Dalšími členy byli Ludvík „Pacient” Černý, který vykonával všechny vraždy, Vladimír Kuna, Petr Chodounský a sestra Karla Kopáče Irena Meierová. Orličtí vrazi poprvé udeřili v dubnu 1991. Na začátku téhož roku se seznámil Kopáč s podnikatelem Alešem Katovským a stal se jeho bodyguardem. Na jednu stranu si Kopáč hrál na přítele Katovského, na tu druhou v hlavě spřádal plán na to, jak si přivlastnit jeho peníze.

Jednoho dne přišel s nápadem. Vylákal Katovského do Rudné se záminkou, že tam na něj čeká člověk, který má zájem o valuty. Tím člověkem nebyl nikdo jiný než Ludvík Černý. Po schůzce Černý Katovského zastřelil, společně s Kopáčem tělo oběti zabalili do pletiva a hodili jej ze Žďákovského mostu do Orlické přehrady. Oba si vraždou přišli na 800 tisíc korun československých.

Neměl slitování ani s vlastní matkou

K další vraždě došlo ani ne rok po té první. Tentokrát se obětí Orlických vrahů stal přistěhovalec z Kosova Leorent Lipoveci. V tomto případě se vraždy účastnil i Vladimír Kuna. Právě ten po usmrcení Lipoveciho přišel s nápadem, že by se tělo mohlo naložit do sudu s louhem. A přesně tak vrazi učinili. Sud s tělem pak, jak jinak, svrhli do Orlické přehrady.

Orličtí vrazi připravili o život celkem pět lidí. Mezi nimi byla i matka Vladimíra Kuny, Anna Medková, která vlastnila sadomasochistický salon. Vraždou si vrazi přišli na 1,6 milionu korun československých. Gang se zkrátka nezastavil před ničím.

