Devadesátky jsou předchůdcem Případů 1. oddělení, ukazují krvavou dobu 90. let

Zdroj: Česká televize

Devadesátá léta byla všechno, jen ne poklidná a mírumilovná. Po sametové revoluci začalo na území tehdejšího Československa docházet k mnoha zločinům a zrodu mafiánského prostředí. Policie byla tenkrát v mnoha ohledech bezradná, přesto se snažila ze všech sil proti padouchům bojovat. Nový seriál České televize s názvem Devadesátky vychází z několika známých krimi případů tohoto období a zároveň vystupuje jako předchůdce tolik populární série Případy 1. oddělení.

Doba, kdy mafiáni mohli vše a policie jen to, co si vybojovala. Píše se rok 1993 a k pražské mordpartě nastupuje vyšetřovatel Tomáš Kozák (Kryštof Bartoš), aby pomohl objasnit porevoluční kauzy. Premiérová série Devadesátky odehrávající se přibližně dvacet let před Případy 1. oddělení připomíná divákům na skutečných kauzách atmosféru doby, kdy kriminalita vyskočila do nečekaných výšin a rozhodovalo se o tom, jestli policie najde a ustojí svou roli.

Krvavá doba

„Šlo o válku kutilů policie a mantáků zločinu. Tyto případy byly mnohokrát rozebírány v tisku, v rozhlase i v televizi. My jsme je dali dohromady a napsali příběh tak, jak se udál z pohledu samotné policie,” komentuje děj autor scénáře Josef Mareš a režisér Peter Bebjak jej doplňuje: „Šlo o zvláštní časy, kdy se rodila a zároveň i kastrovala demokracie. Já sám na to vzpomínám jako na velmi krvavou dobu – velké množství lidí zmizelo a až v současnosti se dozvídáme jejich osudy. Byl to Divoký východ.”

Devadesátá léta přinesla kromě svobody pro všechny i strmý nárůst kriminality. Každý týden přibývaly oběti zločinů, mafiáni začínali mít pocit, že tahají za delší konec provazu a policie neměla metodu, čas ani prostředky, jak tomu čelit. Premiérový seriál České televize divákům v šesti epizodách přibližuje události i osoby, které jsou s těmito lety spjaty – ať už jde o figuru podnikatele Ivana Jonáka a jeho Discolandu nebo šéfa podsvětí Františka Mrázka.

Známé případy v novém kabátu

„Většina z toho, co se v sérii odehrává, jsou ikonické případy z devadesátých let, které jsme všichni prožívali a denně je sledovali,” řekl k jednotlivým kauzám Ondřej Sokol, v seriálu vystupující jako nadpraporčík Tůma. „Nával takzvané svobody odšpuntoval v masivním množství i to zlé v lidech,” doplňuje jej Martin Finger, který ztvárnil mladší verzi operativce Václava Plíška, jehož diváci znají z Případů 1. oddělení v podání Bolka Polívky. Mimo něj a Tomáše Kozáka, coby policejního benjamínka v podání Kryštofa Bartoše, se diváci mohou těšit ještě na jednu známou postavu – na Josefa Korejse, v Devadesátkách ztvárněného Robertem Miklušem. „Josef v mládí ještě neměl pozici, takže se musí víc snažit, ale je samozřejmě vidět, že je kariérista a sólokapr,“ uvádí ke své verzi postavy herec.